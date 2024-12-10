Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Суркова, Мишарина, Самусенко выступят в финалах

Лифинцев, Суркова и Мишарина выступят в финалах на ЧМ на короткой воде.

11 декабря пройдет второй день турнира. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 Будапешт, Венгрия Финалы Женщины 100 м, спина 19:32 50 м, баттерфляй 20:35 Участница из России: Арина Суркова . 800 м, вольный стиль 12:57 – заплыв с участием Дьяковой 20:50 – сильнейший заплыв с участием Мишариной Участницы из России: Софья Дьякова , Ксения Мишарина . Мужчины 100 м, спина 19:40 Участники из России: Мирон Лифинцев , Павел Самусенко . 50 м, баттерфляй 20:42 Микст 4х50 м, комбинированная эстафета 21:06 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала заплывов – московское. Трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».