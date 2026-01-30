  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Мужчину могут поставить в группу с российскими синхронистками, сообщила Ромашина: «Понимаем, что нам нужно двигаться в этом направлении»
20

Мужчину могут поставить в группу с российскими синхронистками, сообщила Ромашина: «Понимаем, что нам нужно двигаться в этом направлении»

В российском синхронном плавании могут включить мужчину в групповые упражнения.

Мужчину могут включить в дисциплину групповых упражнений вместе с российскими синхронистками.

Об этом сообщила главный тренер сборной России и семикратная олимпийская Светлана Ромашина.

– Что касается группы, то нам пришлось, скажем так, форсировать подготовку, потому что за короткое время нужно было поставить новые программы. Раньше сборная России выступала только в двух – технической и хайлайт, – а сейчас поставлена задача подготовить все три программы.

Две из них уже составлены и находятся в процессе отработки, а работа над составлением третьей активно идёт прямо сейчас. Надеюсь, что к середине февраля мы завершим постановку и также перейдем к отработке. При этом мы стараемся делать все постепенно, чтобы спортсмены успевали переключиться на немножко другую работу и не испытывали дискомфорта.

– Есть планы по включению мужчины в группу?

– Да, в наших интересах потихонечку стараться и пробовать ставить мальчика в групповое упражнение. Потому что в мире всем это очень нравится, это весьма приветствуется. Когда мальчики вылетают на поддержках, это производит эффект «вау». Поэтому мы понимаем, что нам тоже нужно двигаться в этом направлении. Возможно, это будет сделано не сразу, но мысли такие есть, – сказала Ромашина.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре российский синхронист Александр Мальцев взал три золота и одно серебро. Он выступал в микст-дуэтах и соло.

Мужское синхронное плавание появилось раньше женского! Кто и как его придумал?

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ОКР
logoСветлана Ромашина
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Губерниева можно, у него плавучесть очень хорошая.
Ответ Serega_t78
Губерниева можно, у него плавучесть очень хорошая.
Оо, представляю как он плюхнется с поддержки этой,, такой эффект "вау" обеспечен!
Ответ Serega_t78
Губерниева можно, у него плавучесть очень хорошая.
Тонко)))
В России не было пока
У синхронисток мужика 🤣
Правильно, лучше двигаться от нетрадиционных однополых груповых упражнений к богоугодным разнополым.
Надо ставить серьёзного, бпутвльного скуфа с повышенной волосатостью! Хоть смотреть будет интереснее
Мальцева надо ставить и готовить в составе группы к ОИ-28
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Мальцева надо ставить и готовить в составе группы к ОИ-28
Он уже не супер молод, надо потихоньку и о смене думать
Ответ dimonivanov
Он уже не супер молод, надо потихоньку и о смене думать
Это понятно, можно в какие-то мужские сольные программы или в микст начать натаскивать какого-то молодого парня. Но Мальцев заслужил олимпийскую медаль и должен выступить на ОИ, а для него это возможно только в составе группы
Как я понимаю, мужика придётся обрить от глаз до пяток под ноль.
Ответ Дмитрий Рабко
Как я понимаю, мужика придётся обрить от глаз до пяток под ноль.
Либо одеть его как аквалангиста
Ответ Дмитрий Рабко
Как я понимаю, мужика придётся обрить от глаз до пяток под ноль.
Так все пловцы также бреются. В чем разница?
Надо им волосатую Джигурду подсунуть.
Ответ Сергей
Надо им волосатую Джигурду подсунуть.
Он будет так красиво гривой мокрой трясти.
Когда мальчики вылетают на поддержках, это производит эффект «вау».

Особенно если в плавках лопнет резинка...
Давно пора. С русалками, в одном бассейне. Любой мужчина согласится. Не только Мальцев.
Главное, чтобы выступали наконец-то
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Покровская о назначении Ромашиной главным тренером синхронисток: «Несмотря на молодость, она справится. Это серьезный человек»
13 января, 19:53
Светлана Ромашина: «Постараемся быть достойными продолжателями дела Покровской и соответствовать высоко поднятой планке»
13 января, 14:39
Светлана Ромашина утверждена главным тренером сборной России по синхронному плаванию
13 января, 13:29
Рекомендуем
Главные новости
Двукратный призер Олимпиады-2024 пловец Харун перейдет из сборной Канады в США
28 января, 19:24
Прыгунья в воду Конаныхина: «Судейство на международной арене стало гораздо строже. Привыкаем к этому и на внутренних стартах»
28 января, 18:14
Денис Панкратов: «Не говорю, что на Олимпиаде-2026 буду болеть только за русских. Хочу посмотреть Игры с точки зрения звезд»
28 января, 16:53Видео
World Aquatics ратифицировала юниорский мировой рекорд пловца Вековищева
26 января, 14:55
Дегтярев провел встречу с главой World Aquatics: «Договорились продолжать наш диалог во имя развития спорта и продвижения олимпийских ценностей»
25 января, 06:21
Михаил Дегтярев: «Сегодня спортом занимаются более 80 млн граждан. Наша цель – привлечь еще 10 млн к 2030 году»
23 января, 12:23
Семья погибшего пловца Свечникова подаст в суд на организаторов заплыва в Босфоре
22 января, 10:24
Генконсульство РФ о смерти пловца Свечникова: «Исходим из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии»
22 января, 07:25
ДНК‑тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
21 января, 19:23
Родственница семьи Свечникова об информации про обнаружение тела пловца: «Думаем жаловаться на СМИ, которые публикуют безосновательные вещи»
21 января, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа 2025, 16:04
Рекомендуем