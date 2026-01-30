Мужчину могут поставить в группу с российскими синхронистками, сообщила Ромашина: «Понимаем, что нам нужно двигаться в этом направлении»

В российском синхронном плавании могут включить мужчину в групповые упражнения.

Мужчину могут включить в дисциплину групповых упражнений вместе с российскими синхронистками.

Об этом сообщила главный тренер сборной России и семикратная олимпийская Светлана Ромашина .

– Что касается группы, то нам пришлось, скажем так, форсировать подготовку, потому что за короткое время нужно было поставить новые программы. Раньше сборная России выступала только в двух – технической и хайлайт, – а сейчас поставлена задача подготовить все три программы.

Две из них уже составлены и находятся в процессе отработки, а работа над составлением третьей активно идёт прямо сейчас. Надеюсь, что к середине февраля мы завершим постановку и также перейдем к отработке. При этом мы стараемся делать все постепенно, чтобы спортсмены успевали переключиться на немножко другую работу и не испытывали дискомфорта.

– Есть планы по включению мужчины в группу?

– Да, в наших интересах потихонечку стараться и пробовать ставить мальчика в групповое упражнение. Потому что в мире всем это очень нравится, это весьма приветствуется. Когда мальчики вылетают на поддержках, это производит эффект «вау». Поэтому мы понимаем, что нам тоже нужно двигаться в этом направлении. Возможно, это будет сделано не сразу, но мысли такие есть, – сказала Ромашина.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре российский синхронист Александр Мальцев взал три золота и одно серебро. Он выступал в микст-дуэтах и соло.

