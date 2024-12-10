Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Ефимова, Чикунова, Пригода, Клепикова, Корнев выступят в предварительных заплывах
Ефимова и Чикунова выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.
11 декабря пройдет второй день турнира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Предварительные заплывы
Женщины
100 м, вольный стиль
11:02
Участницы из России: Дарья Трофимова, Дарья Клепикова.
100 м, брасс
11:52
Участницы из России: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова.
Мужчины
100 м, вольный стиль
11:23
Участники из России: Дмитрий Жаворонков, Егор Корнев.
100 м, брасс
12:13
Участники из России: Кирилл Пригода, Александр Жигалов.
Микст
4х50 м, комбинированная эстафета
13:07
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительные заплывы покажет телеканал «Матч! Арена», полуфиналы – «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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