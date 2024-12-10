Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Ефимова, Чикунова, Пригода, Клепикова, Корнев выступят в предварительных заплывах

Ефимова и Чикунова выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.

11 декабря пройдет второй день турнира. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 Будапешт, Венгрия Предварительные заплывы Женщины 100 м, вольный стиль 11:02 Участницы из России: Дарья Трофимова , Дарья Клепикова . 100 м, брасс 11:52 Участницы из России: Юлия Ефимова , Евгения Чикунова . Мужчины 100 м, вольный стиль 11:23 Участники из России: Дмитрий Жаворонков , Егор Корнев . 100 м, брасс 12:13 Участники из России: Кирилл Пригода , Александр Жигалов . Микст 4х50 м, комбинированная эстафета 13:07 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Предварительные заплывы покажет телеканал «Матч! Арена», полуфиналы – «Матч ТВ» и «Матч! Арена».