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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Ефимова, Чикунова, Пригода, Клепикова, Корнев выступят в предварительных заплывах

Ефимова и Чикунова выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.

11 декабря пройдет второй день турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Предварительные заплывы

Женщины

100 м, вольный стиль

11:02

Участницы из России: Дарья Трофимова, Дарья Клепикова.

100 м, брасс

11:52

Участницы из России: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова.

Мужчины

100 м, вольный стиль

11:23

Участники из России: Дмитрий Жаворонков, Егор Корнев.

100 м, брасс

12:13

Участники из России: Кирилл Пригода, Александр Жигалов.

Микст

4х50 м, комбинированная эстафета

13:07

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительные заплывы покажет телеканал «Матч! Арена», полуфиналы – «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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