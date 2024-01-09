«Теннесси» отправил в отставку главного тренера Майка Врейбела

Главный тренер «Теннесси Тайтенс» Майк Врейбел отправлен в отставку после 6 лет сотрудничества.

Решение приняла владелец команды Эми Адамс Странк.

Возглавив «Тайтенс» в 2018 году, Врейбел 4 года подряд приводил команду к положительному балансу побед и поражений на финише сезона.

Однако в последние два сезона «Титаны» в плей-офф не выходили. Минувший сезон команда закончила с результатом 6–11.

«Ого. Я в шоке. Тренер Врейбел — настоящий мужчина и лидер. Он отличный тренер и учитель. Уверен, что он тут же получит еще одну возможность», — прокомментировал увольнение раннинбек «Теннесси» Деррик Хенри, у которого истекает контракт с клубом.

В 2020-м и 2021-м «Теннесси» выигрывал дивизион. В сезоне–2021 команда завоевала первый посев в конференции, а Врейбел был признан лучшим тренером года.

За 6 лет в «Теннесси» специалист одержал 54 победы при 45 поражениях в регулярке, а также 2 победы при 3 поражениях в плей-офф.