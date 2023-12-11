Бывший игрок «Теннесси» Фрэнк Уайчек умер в 52 года. Он бросил пас во время Чуда в Мьюзик-Сити

Бывший тайт-энд «Теннесси Тайтенс» Фрэнк Уайчек умер в возрасте 52 лет. Причиной смерти стал несчастный случай — экс-футболист упал дома и ударился головой.

После выбора в 6-м раунде драфта–1993 Уайчек два года выступал за «Вашингтон Редскинс», после чего перешел в «Хьюстон Ойлерс».

Вместе с командой Уайчек переехал в Нэшвилл, где она получила новое название — «Теннесси Тайтенс».

Уайчек трижды попадал в Матч звезд, а на момент завершения карьеры в 2003 году занимал 4-е место в истории среди тайт-эндов по приемам мяча (505). В 2013 году он был включен в Кольцо славы на стадионе «Тайтенс».

Известность тайт-энд получил после матча плей-офф против «Баффало Биллс» в сезоне–1999. На последних секундах игры на возврате начального удара он исполнил боковой пас на принимающего Кевина Дайсона, которому удалось занести 75-ярдовый тачдаун и принести «Тайтенс» победу. В историю этот эпизод вошел под названием Чудо в Мьюзик-Сити.