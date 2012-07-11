Тренеру сборной России по борьбе Тедееву не продлили визу в США. Он считает, это из-за критики в адрес грузинского журналиста Габунии

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев получил отказ в продлении американской визы.

По мнению Тедеева, отказ может быть связан с его критикой в адрес журналиста грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгия Габунии, который в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства РФ.

«Я неоднократно был в США и в качестве спортсмена сборной, и в качестве главного тренера нашей команды. А сегодня впервые получил отказ в продлении визы.

Я вижу, что мое заявление в адрес журналиста не осталось незамеченным. Плохо, что большой спорт все чаще смешивают с большой политикой», – сказал Тедеев.

Ранее Тедеев назвал речь Габунии поступком «негодяя и нелюдя».

«Он позволил себе выругаться матом в отношении покойной матери нашего президента Владимира Владимировича Путина. Считаю этот поступок поступком негодяя и нелюдя, потому что мать – это святое для любого человека», – цитирует Тедеева «Спутник – Южная Осетия».