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Игорь Кобзарь: «Словенские болельщики оказывали сумасшедшую поддержку, и благодаря этому соперник был лучше»

Теги чемпионат Европы по волейболу сборная России по волейболу Игорь Кобзарь Волейбол

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал поражение российской команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2019 против Словении (1-3). 

«Первый сет был важен. Мы играли ровно, но потом допустили несколько ошибок, и это дало шанс словенцам, которым они и воспользовались. Сложно было переломить ход игры. 

Перед матчем мы были фаворитами, это давило. Словенские болельщики оказывали просто сумасшедшую поддержку своей команде, и благодаря этому соперник был лучше», – сказал Кобзарь. 

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