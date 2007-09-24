Игорь Кобзарь: «Словенские болельщики оказывали сумасшедшую поддержку, и благодаря этому соперник был лучше»

Капитан сборной России по волейболу прокомментировал поражение российской команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2019 против Словении (1-3).

«Первый сет был важен. Мы играли ровно, но потом допустили несколько ошибок, и это дало шанс словенцам, которым они и воспользовались. Сложно было переломить ход игры.

Перед матчем мы были фаворитами, это давило. Словенские болельщики оказывали просто сумасшедшую поддержку своей команде, и благодаря этому соперник был лучше», – сказал Кобзарь.