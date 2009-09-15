Максим Михайлов: «Раздутые зарплаты футболистов – это проблема нашей страны, а не спортсменов»

Российский волейболист, олимпийский чемпион Лондона Максим Михайлов высказал мнение о больших зарплатах в футболе и о популярности Криштиану Роналду.

– У вас есть объяснение, почему многие спортсмены зачастую относятся к футболистам с негативом?

– Могу говорить за себя. Я на своем пути встречал футболистов, и они были куда в большей мере порядочные, чем о них обычно говорят.

Понимаю, что у них каждая история сильно раздута. Футбол – это вид спорта номер один. За ним смотрят все. К волейболистам такого внимания нет, поэтому сложно сравнивать. Неизвестно, как было бы у нас, если бы мы находились под таким пристальным вниманием.

– Раздутые зарплаты даже для тех, кто в глубоком запасе?

– Это не их проблема. Когда человеку предлагают большие деньги – он, если не дурак, согласится. Футболисты же не делают ничего запрещенного.

Не думаю, что человек, сидящий на скамейке, требует себе повышения зарплаты. Но если ему это предлагают, то почему он должен отказываться? Кто бы отказался?

Другое дело, что зачастую средства бюджетные, и их не всегда адекватные растраты – это проблема нашей страны. Но не футболистов.

– Криштиану Роналду достоин всех восторгов, денег и внимания, которые вокруг него?

– Безусловно. Этот человек – идол для спортсменов. Он с 19-20 лет один из лучших футболистов на планете. Сейчас ему уже 34 года, а он все еще держит топ-уровень. Это возможно исключительно ценой невероятных усилий. Он полностью погружен в спорт и живет им.

Если хочешь чего-то добиваться в своем деле, нужно отдаваться ему полностью. По-другому – вообще никак, – сказал Михайлов.

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