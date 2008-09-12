Сергей Карякин: «Когда футболист сидит на лавке и получает миллионы, это несправедливо»

Российский шахматист поделился мнением о заработной плате в различных видах спорта.

– В одном из интервью вы намекнули на то, что футболисты и хоккеисты зарабатывают гораздо больше, чем топовые шахматисты. Это несправедливо?

– Думаю, да. Одно дело, когда большие зарплаты у именитых футболистов, звезд, приносящих пользу команде.

Совсем другое, когда человек сидит на лавке, выходит в одной-двух играх за сезон и получает миллионы. Вот это несправедливо.

Шахматы вообще в этом плане отстают от многих видов спорта, – сказал Карякин.

Ранее Карякин признавался, что болеет за «Спартак».