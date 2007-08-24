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Спиридонов о Кузнецове: «Ну дал чуть по ноздре. Полстраны долбят, просто кто-то может себе это позволить, кто-то – нет»

Теги Сборная России по хоккею дисквалификации Вашингтон НХЛ допинг Евгений Кузнецов Алексей Спиридонов Волейбол

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Спиридонов ответил на пост в инстаграме актера Станислава Ярушина, который призвал не судить хоккеиста за ошибки, а поддержать его в трудной ситуации.

«Согласен. Ну дал чуть по ноздре. Полстраны долбят, просто кто-то может себе это позволить, кто-то – нет», – написал Спиридонов.

❌В пробе Кузнецова найден кокаин. Форвард сборной России дисквалифицирован на 4 года

Кокаин из организма выводится быстро. Кузнецов употреблял его либо во время ЧМ, либо перед стартом

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