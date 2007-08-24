Спиридонов о Кузнецове: «Ну дал чуть по ноздре. Полстраны долбят, просто кто-то может себе это позволить, кто-то – нет»

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал дисквалификацию форварда Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Спиридонов ответил на пост в инстаграме актера Станислава Ярушина, который призвал не судить хоккеиста за ошибки, а поддержать его в трудной ситуации.

«Согласен. Ну дал чуть по ноздре. Полстраны долбят, просто кто-то может себе это позволить, кто-то – нет», – написал Спиридонов.

❌В пробе Кузнецова найден кокаин. Форвард сборной России дисквалифицирован на 4 года

Кокаин из организма выводится быстро. Кузнецов употреблял его либо во время ЧМ, либо перед стартом