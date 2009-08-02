Геннадий Шипулин: «То, что Белгород остался без матчей ЧМ по волейболу – пощечина и плевок мне в лицо»

Тренер волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин прокомментировал то, что Белгород не примет матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила два последних города, где пройдет турнир. Ими стали Ярославль и Кемерово. Белгород также претендовал на проведение матчей.
«Это неправильное решение. Судя по высказываниям руководителей Кемеровской и Ярославской областей, к 2020 году у них будет готова только проектная документация новых арен в этих городах, только начнут формировать финансирование. У нас в Белгороде идет строительство, вырисовывается уже корпус новой арены. Давно прошла госэкспертиза объекта, давно выделены деньги. В конце года у арены уже будет построена крыша. Мы готовы провести чемпионат мира.
Нам сказали, что комиссия FIVB увидела в Белгороде самый плохой отчет о подготовке к чемпионату мира. Но они же узнали, что идет строительство арены, что финансирование у нас есть, вся документация. Об этом еще только мечтают Ярославль и Кемерово, которые еще не начали строительство. У меня нет претензий к этим городам, они заслужили. Я не говорю, что вот нам не дали, а им дали. Ради бога!
Я всю жизнь отдал волейболу и получил такой плевок, такую пощечину. Этот плевок не только мне в лицо, а в лицо олимпийским чемпионам из Белгорода.
Во имя волейбола хотя бы резервным городом чемпионата мира сделали бы Белгород. У нас же к чемпионату мира не только арена новая будет. Был утвержден целый план, по которому должны быть расширены дороги в Белгороде, отремонтированы дома, гостиницы, новые парковки должны появиться», – сказал Шипулин.
ЧМ-2022 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Ярославле и Кемерово.