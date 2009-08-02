Геннадий Шипулин: «То, что Белгород остался без матчей ЧМ по волейболу – пощечина и плевок мне в лицо»

Тренер волейбольного клуба Геннадий Шипулин прокомментировал то, что Белгород не примет матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.

Международная федерация волейбола ( ) объявила два последних города, где пройдет турнир. Ими стали Ярославль и Кемерово. Белгород также претендовал на проведение матчей.

«Это неправильное решение. Судя по высказываниям руководителей Кемеровской и Ярославской областей, к 2020 году у них будет готова только проектная документация новых арен в этих городах, только начнут формировать финансирование. У нас в Белгороде идет строительство, вырисовывается уже корпус новой арены. Давно прошла госэкспертиза объекта, давно выделены деньги. В конце года у арены уже будет построена крыша. Мы готовы провести чемпионат мира.

Нам сказали, что комиссия FIVB увидела в Белгороде самый плохой отчет о подготовке к чемпионату мира. Но они же узнали, что идет строительство арены, что финансирование у нас есть, вся документация. Об этом еще только мечтают Ярославль и Кемерово, которые еще не начали строительство. У меня нет претензий к этим городам, они заслужили. Я не говорю, что вот нам не дали, а им дали. Ради бога!



Я всю жизнь отдал волейболу и получил такой плевок, такую пощечину. Этот плевок не только мне в лицо, а в лицо олимпийским чемпионам из Белгорода.

Во имя волейбола хотя бы резервным городом чемпионата мира сделали бы Белгород. У нас же к чемпионату мира не только арена новая будет. Был утвержден целый план, по которому должны быть расширены дороги в Белгороде, отремонтированы дома, гостиницы, новые парковки должны появиться», – сказал Шипулин.

ЧМ-2022 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, , Уфе, Ярославле и Кемерово.