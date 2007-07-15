Мужская сборная России по волейболу второй год подряд выиграла Лигу наций

Мужская сборная России по волейболу победила США (3-1) в финале Лиги наций, который проходил в Чикаго (США), и второй год подряд взяла главный трофей.

Это первая большая победа финского тренера Туомаса Саммельвуо – он возглавил команду весной 2019-го.

Чемпионами стали Дмитрий Волков, Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев, Игорь Филиппов, Иван Яковлев, Виктор Полетаев, Сергей Земченок, Роман Мартынюк, Валентин Голубев, Егор Клюка, Антон Семышев, Федор Воронков, Ильяс Куркаев, Ярослав Подлесных.

Лига наций (до 2018-го – Мировая лига) – турнир, который проходит в мужском волейболе с 1990 года. Наша команда брала трофей в 2002, 2011, 2013, 2018 и 2019 гг.

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