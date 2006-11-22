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    Двукратный призер Олимпиад Даниэлла Скотт получила ножевые ранения, пытаясь защитить сестру от нападения мужа

    Теги сборная США жен происшествия Даниэлла Скотт Волейбол

    Двукратный серебряный призер Олимпиад в составе волейбольной сборной США Даниэлла Скотт подверглась домашнему насилию, пытаясь защитить сестру.

    Скотт получила ножевые ранения рук и ног, пытаюсь защитить сестру Стефани от нападения ее мужа Майкла Валлери. Сестра спортсменки получила ранения, несовместимые с жизнью. Пострадала также племянница волейболистки.

    Скотт была доставлена в больницу в серьезном, но стабильном состоянии.

    Тайиба Ханиф-Парк, выступавшая со Скотт на трех Олимпиадах, создала учетную запись на краудфандинговом сайте GoFundMe с призывом помочь Скотт и ее семье.

    Скотт является участницей пяти Олимпиад, не ее счету серебро Пекина-2008 и Лондона-2012, а также серебряная награда ЧМ-2002. В 2016 году американка была введена в Зал славы волейбола.

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