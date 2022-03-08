Камила Кендра – возможная недавняя девушка Льюиса Хэмилтона и новая герлфренд Бена Чилуэлла из «Челси»

2021-й – так себе год для Льюиса Хэмилтона. Британец не только упустил возможность побить рекорд Михаэля Шумахера по чемпионским титулам «Формулы-1», но и расстался с девушкой.

Знакомьтесь, Камила Кендра – предположительная экс-герлфренд главной звезды «Формулы-1» по версии таблоида The Sun. Да, отношения они не слишком-то афишировали (если они были).

Камила родилась 25 августа 1998 года в Доминиканской республике. Занимается модельным бизнесом и сотрудничает с самыми известными мировыми агентствами.

Камила и Льюс долгое время дружили, а в начале 2021 года френдзона переросла в нечто большее.

Но отношения продолжались недолго. «Льюис и Камила больше не вместе. Их чувства друг к другу остыли. Друзья думали, что они станут отличной парой, но не вышло», – так о расставании пары написал The Sun.

А сейчас модель встречается с футболистом «Челси» Беном Чилуэллом. Уже не один раз Камила была замечена на трибуне стадиона «Стэмфорд Бридж».

Фото: instagram.com/camila.kendra