Андреа Кими Антонелли: «Чувствовал груз ответственности. Но с тех пор, как я одержал первую победу, это чувство ушло»

Антонелли отметил поворотный момент в своей карьере в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что столкнулся с психологическим давлением из-за того, что после перехода в «Формулу-1» сразу оказался в составе топ-команды.

По словам Антонелли, он чувствовал груз ответственности и порой сильно нервничал, но затем это чувство ушло после первой выигранной гонки.

«Безусловно, это добавило напряжения. Я попал сразу в «Мерседес», в топ-команду, то есть я вообще не выступал за небольшую команду. И я, конечно, чувствовал ответственность, потому что выступая за топ-команду ты должен пытаться добиться результатов определенного уровня. В прошлом году мы боролись за второе место в Кубке конструкторов, так что мне тоже нужно было стараться зарабатывать как можно больше очков. Так что я чувствовал ответственность, особенно когда у меня самого был трудный период. Я чувствовал груз ответственности, что я обязан выступать хорошо, поскольку чувствовал, что в некоторой степени, возможно, не оправдываю ожиданий.

Однако с тех пор, как я одержал свою первую победу, это чувство исчезло. Когда впервые побеждаешь, с плеч падает груз ответственности, потому что тебе уже не нужно так много всего доказывать. Конечно, мне еще только предстоит очень многое доказать, но в меньшем объеме. Я уже завоевал свой первый поул, одержал первую победу в гонке, сумел оправиться после трудных моментов. Так что тех трудных мыслей о неудаче в Монце больше нет. Хотя я и не до конца от всего этого освободился. Это случится только со временем», – рассказал Антонелли.

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