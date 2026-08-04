Оскар Пиастри: «В первой половине сезона общий уровень выступлений оказался не так высок, как хотелось бы»

Пиастри подвел итоги первой половины сезона.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги первой половины сезона-2026, обозначив наиболее удачные и неудачные Гран-при.

«Хорошие результаты – это одно. Но мне также кажется, что я многому научился с точки зрения того, как я могу стать лучше как гонщик, даже если результаты не всегда это отражают.

Сезон складывается неровно, есть взлеты и падения. Как мне кажется, общий уровень выступлений оказался не так высок, как мне бы хотелось. Мы пару раз были близки к победе, пару раз оказались на подиуме, что радует, но понятно и то, что в прошлом году планка для «Макларена » была задрана очень высоко. При этом у нас было и довольно много трудностей – сразу несколько гонок осложнились из-за проблем с надежностью болида. Так что да, эту половину сезона мы провели неровно.

С точки зрения результатов хорошими получились уик-энды в Майами и Японии. Неплохим вышел и этап в Австрии. Результат, с учетом четвертой позиции, получился нормальным, но порадовало то, что мы смогли перевернуть ситуацию после этапа в Барселоне.

В то время как именно этап в Барселоне можно назвать самым трудным на данный момент. При этом я многому там научился и смог заметно прибавить», – рассказал Пиастри.

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