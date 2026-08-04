Франц Тост: «В этом сезоне не видел ни одной гонки, которую можно было назвать скучной»

Тост оценил уровень зрелищности новой «Ф-1».

Бывший руководитель «Торо Россо» [ныне «Рейсинг Буллз »] Франц Тост высказался о недовольстве некоторых гонщиков тем, как ведут себя новые болиды в гонках.

По словам Тоста, он понимает разочарование некоторых пилотов, которые лишились своего преимущества, однако указал, что уровень зрелищности гонок явно устраивает подавляющее большинство болельщиков.

«В этом сезоне я не видел еще ни одной гонки, которую можно было бы назвать скучной. Хотя вокруг нового регламента и новых болидов и правда много разговоров. И я также понимаю разочарование ведущих гонщиков, вроде Макса Ферстаппена , Ландо Норриса , Фернандо Алонсо , которые привыкли использовать преимущество более эффективного и позднего торможения. Ведь если пилот вынужден поднимать ногу с педали за 10-20 метров до точки торможения, потому что ему требуется перезарядить батарею, он лишается своего преимущества.

Тем не менее, ситуация явно развивается в правильном направлении. В гонках происходит много обгонов – а именно это, как мне кажется, и хотят видеть болельщики. И большинству фанатов все равно, у кого в момент обгона заряжена батарея, а у кого разряжена», – рассказал Тост.

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