Серхио Перес о своей карьере: «Единственной командой, в которой я никак не ожидал оказаться, был «Ред Булл»

Перес поделился воспоминаниями о переходе в «Ред Булл».

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес рассказал о том, что был уверен в продолжении карьеры в команде Лоренса Стролла. Однако по итогам сезона-2020 и смене бренда с «Рейсинг Пойнт» на «Астон Мартин» в команде приняли решение расстаться с Пересом и пригласить на его место Себастьяна Феттеля .

Однако Пересу удалось удачно провести остаток сезона и в итоге получить предложение от «Ред Булл ».

«У меня был трехлетний контракт с командой. Хотя понятно, что на каждый год предусматривалась опция продления, которую нужно было активировать. Я был уверен, что мое будущее связано с этой командой, в которой я провел почти всю свою карьеру. И также с учетом того, что я помог Лоренсу Строллу эту команду купить. Так что да, я правда думал, что станут частью нового проекта «Астон Мартин » вместе с Лоренсом и Лансом.

Но затем освободился Себастьян Феттель. У команды появился вариант с четырехкратным чемпионом – и тогда я понял, как именно работает этот спорт. Я понимал, что Феттель вызовет серьезный интерес у Лоренса. Так что у него был выбор. В итоге Лоренс не воспользовался опцией продления моего контракта и пошел за Себастьяном.

Что до моего отношения к этому, то я знал, что в этом спорте нет такого понятия, как преданность. Так что я не воспринял это как что-то личное, на самом деле у меня сохранились хорошие отношения со всеми людьми в «Астон Мартин». Я же мог сосредоточиться только на том, на что мог повлиять – а именно, на своих выступлениях на трассе. А дальше будет видно.

Если на следующий сезон у меня появится интересная возможность – отлично, я ей воспользуюсь. Нет – значит нет, пропущу год, а потом вернусь. Ну а затем ближе к концу сезона я выиграл гонку. И затем возник вариант с «Ред Булл». Единственной командой, в которой я никак не ожидал оказаться, был именно «Ред Булл», потому что они всегда делали ставку на пилотов своей молодежной программы. Но в итоге я оказался именно там», – рассказал Перес.

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