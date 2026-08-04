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Тото Вольфф: «Две последние победы достались «Феррари» потому, что «Мерседес» сам упустил свое»
Вольфф оценил выступления «Мерседеса» в сезоне-2026.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги первой половины сезона-2026, оценив выступления команды.

«Думаю, мы сильно начали сезон. Считаю, что благодаря нашей подготовке – как компании, которая занимается производством шасси и двигателя, так и гоночной команды, – нам удалось добиться результатов, обеспечивших «Мерседесу» доминирующее положение.

При этом «Мерседес» определенно подвели проблемы с надежностью. У нас было три-четыре схода. Из-за того, что наши машины не добирались до финиша, «Мерседес» потерял где-то 70-80 очков в противостоянии с нашими главными конкурентами из «Феррари». Ведь сейчас наше преимущество в общем зачете составляет около 70 очков, а если бы мы могли добавить к этому еще 70 очков, отрыв «Мерседеса» сейчас был бы внушительным.

Однако «Мерседес» упустил эти очки, а соперники, разумеется, нас догоняют. Поэтому последние гонки получились сложными.

Хотя на самом деле две последние победы достались «Феррари» потому, что «Мерседес» сам упустил свое: нам не повезло с машиной безопасности в Барселоне, а Кими Антонелли сошел с дистанции на этапе на «Сильверстоуне».

Что касается гонки обновлений, то мы видим, что когда какая-то команда привозит новинки на Гран-при, она словно выходит на новый уровень. В этом сезоне уже случалось так, что «Феррари» и «Макларен» привозили новинки на какую-то гонку, а «Мерседес» нет, и тут нам внезапно приходилось вести очень трудную борьбу.

Да, «Мерседес» тоже будет готовить обновления, но все зависит от того, когда именно мы сможем внедрить их в работу, ведь команде также приходится искать баланс между работой с машиной этого года и подготовкой болида следующего сезона. К тому же важнейшим фактором является ограничение бюджета команд. Сколько вы сможете произвести деталей и потом установить на болид? Так что сроки пока не определены», – рассказал Вольфф.

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoТото Вольфф
logoМерседес
logoФормула-1

Комментарии

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И это верно ,не знаю чем воодушвлены болелы фур но их победы стечение обьстоятельств а не результат борьбы на равных ,чего не скажешь о норрисе но макам не даст тото так часто блистать это факт
ОтветАлександр Лебедев_1116973275
И это верно ,не знаю чем воодушвлены болелы фур но их победы стечение обьстоятельств а не результат борьбы на равных ,чего не скажешь о норрисе но макам не даст тото так часто блистать это факт
Факты. И я тоже с этим согласен. Меня просто удивляют ещё некоторые разговоры среди красных, что идёт какая то борьба за чемпионат... Мерседес сам столько очков раздавил, и все равно они впереди с большим запасом. А ещё они и не обновлялись
А с Норрисом как?
Ответanmsm33
А с Норрисом как?
Норрис победил без техсходов конкурентов
Ответanmsm33
А с Норрисом как?
Норрис взял поул - единственный пилот не из Мерседеса. Выиграл гонку. Тут Мерседес ничего не упускал, Норрис просто был сильнее на этой трассе. Вольфу сказать нечего про упущенную победу его команды.
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