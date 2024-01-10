Выбираем лучший футбольный блог о лигах и странах: от Перу и нон-лиги до Бразилии, Италии и Германии

Большое разнообразие.

В 2023 году на Трибуне было много блогов, которые классно рассказывали о футболе в отдельно взятой стране. У кого получилось лучше всех – решать вам!

Автор рассказывает о футбольном Лондоне через личный опыт: ходит на матчи, делает репортажи и погружает в тонкости английского юмора.

Федор Воюшин давно радует нас репортажами из Южной Америки, а теперь он еще завел отдельный блог про перуанский футбол. За это мы и любим Трибуну.

Остаемся на южноамериканском континенте: блог, в котором можно узнать все о бразильском футболе.

Главный специалист по польскому футболу на Трибуне: от регулярных обзоров трибун и туров Экстракласы до интересных сюжетов из матчей сборной и чемпионата.

Автор ищет футбольно-исторические темы за пределами Пьемонта, Рима и Милана.

Все о полупрофессиональном и любительском футболе Англии. Тут атмосферно.

Амбассадор чемпионата Бельгии на Спортсе. Вы наверняка видели эти посты на главной.

Блог Андрея Лаврентьева о жизни и футболе в Италии.

9. Бундеслига.ру, коллективный блог

Все про немецкий футбол: от превью и обзоров до интервью, переводов и ретро-историй.

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.