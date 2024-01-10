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Выбираем лучший футбольный блог о лигах и странах: от Перу и нон-лиги до Бразилии, Италии и Германии

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Большое разнообразие.

В 2023 году на Трибуне было много блогов, которые классно рассказывали о футболе в отдельно взятой стране. У кого получилось лучше всех – решать вам!

1. Записки АПЛоголика, автор – Английский_пациент

Автор рассказывает о футбольном Лондоне через личный опыт: ходит на матчи, делает репортажи и погружает в тонкости английского юмора.

«За три часа ни разу не появляется мяч». В Лондоне идет ироничный спектакль про сборную Англии

Как попасть на футбол в Лондоне. Подробная инструкция

2. Инка Кола/Будни интроверта, автор – Fyodor Voiushin

Федор Воюшин давно радует нас репортажами из Южной Америки, а теперь он еще завел отдельный блог про перуанский футбол. За это мы и любим Трибуну.

Чемпионат Перу тоже может быть ярким зрелищем. Я побывал на игре самой колоритной команды

Репортаж с матча народной команды от нашего блогера. Из Перу!

3. Joga bonito, автор – Ромарио

Остаемся на южноамериканском континенте: блог, в котором можно узнать все о бразильском футболе.

Начинаем сезон-2024. Знакомство с «Флуминенсе»

Хроники падения. Часть первая. Селесао

4. Piłka nożna, автор – Dalmo

Главный специалист по польскому футболу на Трибуне: от регулярных обзоров трибун и туров Экстракласы до интересных сюжетов из матчей сборной и чемпионата.

Из третьей лиги к чемпионству – за семь лет. Невероятная история «Ракува»

Варшавской Жилете 50 лет. «Легия» отметила полувековой юбилей одной из самых ярких трибун в мире

5. Маленькая Италия, автор – Harry Hole

Автор ищет футбольно-исторические темы за пределами Пьемонта, Рима и Милана.

Клуб Серии А выжил и поднялся благодаря рыцарю сталелитейной промышленности. Он же открыл в городе Страдивари музей скрипок

Сицилия – это Италия? Мафия бессмертна? Как уживаются футбол и преступность в пределах Катании

6. Non-League, автор – Дмитрий Подрубный

Все о полупрофессиональном и любительском футболе Англии. Тут атмосферно.

Это худший клуб Англии-2023. Последнее место в 20-м дивизионе!

«Это просто автобусные остановки». Самые маленькие трибуны английского футбола до 17-го дивизиона

7. Про-Лига, автор – Артем Прожога

Амбассадор чемпионата Бельгии на Спортсе. Вы наверняка видели эти посты на главной.

Как любопытно в Бельгии! Вот все самое главное про первый круг, чтобы включиться и следить за вторым

Лого «Брюгге» взяли у «Эспаньола»? Откуда у «Гента» индеец? Разбираем эмблемы в Бельгии

8. Буонди’, Италия!, автор – Andrey Lavrentyev

Блог Андрея Лаврентьева о жизни и футболе в Италии.

«Римские каникулы» Жозе Моуринью

«Беги, Карлетто, беги в рай!»

9. Бундеслига.ру, коллективный блог

Все про немецкий футбол: от превью и обзоров до интервью, переводов и ретро-историй.

Главный актив «ПСЖ» разрывает в Бундеслиге и ЛЧ. Все детали игры растущей суперзвезды

Феномен Серу Гирасси

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 20 по 27 января.

Выбираем лучший блог о лигах и странах
104 голосa
Записки АПЛоголика
11%
премьер-лига Англия
Инка Кола/Будни интроверта
5%
Сборная Перу по футболу
Joga bonito
12%
Сборная Бразилии по футболу
Piłka nożna
3%
Сборная Польши по футболу
Маленькая Италия
20%
сборная Италии по футболу
Non-League
22%
Сборная Англии по футболу
Про-Лига
6%
Сборная Бельгии по футболу
Буонди’, Италия!
8%
серия А Италия
Бундеслига.ру
13%
бундеслига Германия
9 комментариев
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Димас Подрубный и Тема Прожога — настоящие легенды «Трибуны». Дайте мне два голоса и я проголосую за вас обоих! 💔
+6
0
+6
1) Нон-лига
2) Маленькая Италия
3) Бундеслига.ру
+3
0
+3
За блог Дмитрия Подрубного, всегда атмосферные заметки.
+3
0
+3
Большое спасибо за номинацию) из-за нехватки времени немного отошел от проекта "Маленькая Италия", один материал до сих пор в черновиках лишь наполовину законченным висит, но подобные номинации очень сильно мотивируют продолжать во что бы то ни стало))

Отдельный привет Нон-Лиге и Про-Лиге, Артема и Диму читаю едва ли не с первых дней, как зарегистрировался на сайте, проделывают великолепную работу, для меня это настоящий пример профессионализма. Никогда не думал, что так заинтересует бельгийский футбол.
+3
0
+3
мой голос за Подрубного!
+2
0
+2
половина блогов не обновлялась больше 2-3 месяцев, поэтому выбирал из пары/тройки активных
+1
0
+1
как же я люблю Бельгию!
+1
0
+1
Ответ Павел Поляков
Димас Подрубный и Тема Прожога — настоящие легенды «Трибуны». Дайте мне два голоса и я проголосую за вас обоих! 💔
Не скромничай, твой блог тоже всегда лично у меня один из наиболее просматриваемых - шикарный визуал и лучшая провокация голода))
+1
0
+1
Голосую за «печенюшку» лондонскую :)
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