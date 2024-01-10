Выбираем лучший футбольный блог о лигах и странах: от Перу и нон-лиги до Бразилии, Италии и Германии
Большое разнообразие.
В 2023 году на Трибуне было много блогов, которые классно рассказывали о футболе в отдельно взятой стране. У кого получилось лучше всех – решать вам!
1. Записки АПЛоголика, автор – Английский_пациент
Автор рассказывает о футбольном Лондоне через личный опыт: ходит на матчи, делает репортажи и погружает в тонкости английского юмора.
● «За три часа ни разу не появляется мяч». В Лондоне идет ироничный спектакль про сборную Англии
● Как попасть на футбол в Лондоне. Подробная инструкция
2. Инка Кола/Будни интроверта, автор – Fyodor Voiushin
Федор Воюшин давно радует нас репортажами из Южной Америки, а теперь он еще завел отдельный блог про перуанский футбол. За это мы и любим Трибуну.
● Чемпионат Перу тоже может быть ярким зрелищем. Я побывал на игре самой колоритной команды
● Репортаж с матча народной команды от нашего блогера. Из Перу!
3. Joga bonito, автор – Ромарио
Остаемся на южноамериканском континенте: блог, в котором можно узнать все о бразильском футболе.
● Начинаем сезон-2024. Знакомство с «Флуминенсе»
● Хроники падения. Часть первая. Селесао
4. Piłka nożna, автор – Dalmo
Главный специалист по польскому футболу на Трибуне: от регулярных обзоров трибун и туров Экстракласы до интересных сюжетов из матчей сборной и чемпионата.
● Из третьей лиги к чемпионству – за семь лет. Невероятная история «Ракува»
● Варшавской Жилете 50 лет. «Легия» отметила полувековой юбилей одной из самых ярких трибун в мире
5. Маленькая Италия, автор – Harry Hole
Автор ищет футбольно-исторические темы за пределами Пьемонта, Рима и Милана.
● Клуб Серии А выжил и поднялся благодаря рыцарю сталелитейной промышленности. Он же открыл в городе Страдивари музей скрипок
● Сицилия – это Италия? Мафия бессмертна? Как уживаются футбол и преступность в пределах Катании
6. Non-League, автор – Дмитрий Подрубный
Все о полупрофессиональном и любительском футболе Англии. Тут атмосферно.
● Это худший клуб Англии-2023. Последнее место в 20-м дивизионе!
● «Это просто автобусные остановки». Самые маленькие трибуны английского футбола до 17-го дивизиона
7. Про-Лига, автор – Артем Прожога
Амбассадор чемпионата Бельгии на Спортсе. Вы наверняка видели эти посты на главной.
● Как любопытно в Бельгии! Вот все самое главное про первый круг, чтобы включиться и следить за вторым
● Лого «Брюгге» взяли у «Эспаньола»? Откуда у «Гента» индеец? Разбираем эмблемы в Бельгии
8. Буонди’, Италия!, автор – Andrey Lavrentyev
Блог Андрея Лаврентьева о жизни и футболе в Италии.
● «Римские каникулы» Жозе Моуринью
● «Беги, Карлетто, беги в рай!»
9. Бундеслига.ру, коллективный блог
Все про немецкий футбол: от превью и обзоров до интервью, переводов и ретро-историй.
● Главный актив «ПСЖ» разрывает в Бундеслиге и ЛЧ. Все детали игры растущей суперзвезды
● Феномен Серу Гирасси
***
А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 20 по 27 января.
2) Маленькая Италия
3) Бундеслига.ру
Отдельный привет Нон-Лиге и Про-Лиге, Артема и Диму читаю едва ли не с первых дней, как зарегистрировался на сайте, проделывают великолепную работу, для меня это настоящий пример профессионализма. Никогда не думал, что так заинтересует бельгийский футбол.