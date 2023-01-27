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Главное голосование – выбираем лучший блог года. У нас 10 прекрасных номинантов

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Привет! Весь январь мы с вами выбирали лучших блогеров 2022 года – и вот пришло время для главного голосования.

Как вы знаете, на Трибуне много классных авторов, которые могли бы побороться за победу в этой номинации, поэтому не стоит огорчаться, если вашего блога здесь не оказалось. Финальная десятка – субъективный выбор редакторов Трибуны, которые весь год мониторили все блоги и читали ваши тексты. Определить главного триумфатора предстоит вам. Голосуем!

1. Forgotten Realm, автор – Shot Caller

Баскетбольные лонгриды с высочайшим уровнем аналитики. Блог, который можно смело записывать в открытия года.

• «Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

• Молодые из «Кливленда» надеются покорить НБА? Все уже было в эпоху Джордана (и закончилось страданиями)

2. Hockey Books, автор – Andrey Osadchenko

Топовые переводы лучших книг о хоккее и расшифровки самого крутого хоккейного подкаста. Каждый пост здесь – километры букв, но осилить их будет в радость.

• «В 1972-м приехали русские – такой игры мы не видели никогда». Интервью Уэйна Гретцки – про 99-й номер, «Эдмонтон» 80-х и обмен в «Лос-Анджелес»

• «Врезал Гретцки клюшкой – прямо над щитком. Меня чуть не повесили». Вратарь «Айлендерс» взял 4 Кубка Стэнли, забивал голы и дрался

3. Про-Лига, автор – Артем Прожога

Артем давно известен как амбассадор непопсовых лиг на Sports.ru. В свое время блог про «Эйбар» приносил ему звание лучшего клубного блогера сайта, но сейчас отмечаем его главную специализацию – бельгийский футбол. Здесь у автора высочайший уровень погружения в тему.

• Новые лица сборной Бельгии: скоро они заменят Азара, КДБ и Витцеля

• В «Сент-Трюйдене» (взяли Кагаву и Окадзаки!) больше всего японцев в Про-Лиге, а там – больше всего в Европе. Почему?

4. Non-League, автор – Дмитрий Подрубный

Уютный блог, где регулярно подсвечивают эстетику настоящего британского подземелья. О самобытных сюжетах из седьмого английского дивизиона вам расскажут именно здесь.

• Лига Долины Надежды — самый живописный футбол в Англии

• Роберт Плант из Led Zeppelin – болельщик «Киддерминстера». Живет рядом, плакал от поражений, был на матче с «Вест Хэмом»

5. Холодные Дротики, автор – Дмитрий Панов

Главный дартс-блог Трибуны продолжает увлекательно знакомить с этим видом спорта. Если хотите быть в курсе ярких сюжетов с чемпионатов мира и других турниров – вам сюда.

• Самое яркое с ЧМ по дартсу: моментальная карма, фаворит в наушниках и лучший момент в истории

• «Дартс в начале 90-х ассоциировался с глотком свободы». Интервью с Галиной Терещенко – первой чемпионкой России

6. Про НФЛ от 36ой студии, автор – 36NFL

Русский голос североамериканского спорта. Здесь каждую неделю интересно рассказывают про НФЛ – лучшую лигу овального мяча.

• Все об экономике НФЛ: кто попадает под потолок зарплат, какие бонусы у игроков, что такое тэги и реструктуризация?

• Взгляд назад на драфт НФЛ-2021: «Кардиналс» и «Баккенирс» провалились, у «Тэксанс», «Бронкос» и «Чифс» – лучший выбор

7. Ювентус. Рецепт от Harry Hole, автор – Harry Hole

Если вы интересуетесь туринским клубом, то найдете в этом блоге все необходимое: анонсы матчей, обзоры, исторические тексты. И все это выходит с завидной регулярностью.

• Алессандро Дель Пьеро. Воплощение «Ювентуса» в одном человеке

• Черно-белая страсть Михаила Горбачева. Был ли президент СССР в ряду болельщиков «Ювентуса»?

8. Бундеслига.ру, коллективный блог 

О немецком футболе на русском языке лучше них не расскажет никто. Это полноценное медиа, где вы найдете все: от превью и обзоров туров до подкастов, интервью, переводов книг и ретро-историй.

• Как пощечина на футбольном поле изменила судьбу «Баварии». История Кайзера Франца Беккенбауэра

• Какой же Зоммер крутой! Он стал символом гладбахской «Боруссии», а в Швейцарии по харизме сравнивают с Федерером

9. God Damn It!, автор – Максим Коршунов

Лучший блог на Трибуне в 2021 году, автор сериала межсезонья – с представлением команд НБА перед стартом сезона.

• Перемен! «Хьюстон»

• Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков

10. О шахматах с любовью, автор – Levitov Chess

Свежие скандалы с Карлсеном, биографии великих гроссмейстеров, малоизвестные ретроистории – все это в блоге, в котором каждый любитель шахмат найдет себе тексты по душе.

• «Наше искусство медленно умирает»: шахматы уходят в онлайн, живые турниры и партии по шесть часов никому не интересны

• Гарри Каспаров. Король мира

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 27 января по 3 февраля.

Выбираем лучший блог года
425 голосов
Forgotten Realm
6%
Кливленд
Hockey Books
19%
НХЛ
Про-Лига
4%
Сборная Бельгии по футболу
Non-League
8%
Д5 Англия
Холодные Дротики
12%
Майкл Смит
Про НФЛ от 36ой студии
5%
НФЛ
Ювентус. Рецепт от Harry Hole
12%
Ювентус
Бундеслига.ру
5%
бундеслига Германия
God Damn It!
22%
НБА
О шахматах с любовью
7%
Магнус Карлсен

20 комментариев

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Rhett Butler
Почему нет варианта "ни одного не читал"? Пришлось голосовать за шахматы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abdulla
НБА впереди планеты всей, товарищи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Harry Hole
Спасибо за включение моего блога в этот список!
Прекрасно осознаю, насколько низки мои шансы против титанов этого сайта в лице авторов с огромным опытом, и тем не менее сам факт попадания сюда уже очень много лично для меня значит. Всем автором - максимальное уважение, это большой труд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trav
Проголосовал за Прожогу, хоть он меня и забанил в телеге у себя!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
daniil_35
Баскетбольная ветка спортса forever!
Я НБА проникся в начале 10-х, но более глубоко начал копаться благодаря ей.
+3
-1
+2
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Азатхан Чекабаев
Ответ Эдуард Абрамов
Проголосовал разумеется за баскетветку, но как же такой перечень без уважаемого Рахона и его эпически монструозных текстов???
А блог уважаемого Рахона рассматривается уже как редакционный. Тут выбираем из пользовательских!
+3
0
+3
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Максим Коршунов
Ответ Брэд Либил
Под этим комментарием материализуется Коршунов и снова расскажет, что ничего он не накручивает.
Да бро, что я сделал тебе-то, я у тебя во всех бедах виноват)
я в прошлом году выиграл только потому что шахматист себе накрутил и делали проверку и я решил в этому году себе накрутить? Я вообще в этому году мало для себя писал, что исправлять надо и скорее голоса за цикл год назад получаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Самсонов
Ответ TaR
Про дартс вообще ничего не знал. Мой опыт игры и ее понимание заключается в паре попыток кинуть дротик где-нибудь в компании. Но как-то наткнулся на блог “Холодные Дротики» и просто зачитался часов на 5. Биографии игроков, истории турниров и тд. Было очень интересно. Мой голос за вас!
Тоже случайно наткнулся и кайфанул от вида спорта, про который знаю чуть больше, чем букв в его названии
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Молчанов
Левитов это который возмущался бану Карякина? Ну-ну)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Панченко
Не скажу, что большой фанат баскетбола, но тексты из "God damn it" всегда читаю взахлёб. Просто лучший.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
Где найти время за всеми этими блогами следить?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Taras Bambine
Non-League!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TaR
Про дартс вообще ничего не знал. Мой опыт игры и ее понимание заключается в паре попыток кинуть дротик где-нибудь в компании.

Но как-то наткнулся на блог “Холодные Дротики» и просто зачитался часов на 5. Биографии игроков, истории турниров и тд. Было очень интересно.

Мой голос за вас!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдуард Абрамов
Проголосовал разумеется за баскетветку, но как же такой перечень без уважаемого Рахона и его эпически монструозных текстов???
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Брэд Либил
Ответ Константин Ловков
Ну если вы для себя все решили заранее, то кажется и обсуждение не имеет смысла, на том и остановимся
Ну а какое обсуждение может быть, если никто не видит, кто стоит за всеми вашими цифрами. Один апдейт в базе и вуаля - минус 100500 превращается в плюс.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
263 подписчика
Ответ Брэд Либил
Вот когда счётчики лайков и дизлайков раскроете, тогда и сможете это убедительно рассказывать ¯_(ツ)_/¯ (спойлер: никогда)
Ну если вы для себя все решили заранее, то кажется и обсуждение не имеет смысла, на том и остановимся
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Bochkov
Все они, не побоюсь этого слова - великие! Поэтому решил голосовать субъективно - по виду спорта своей любимой с детства лиги. Hockey Books.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Брэд Либил
Ответ Константин Ловков
Могу я вместо него. Все подобные голосования проверяются до подведения итогов, так что любые попытки накрутки априори безнадежны, в прошлом году уже были случаи (и далеко не с God Damn It!)
Вот когда счётчики лайков и дизлайков раскроете, тогда и сможете это убедительно рассказывать ¯_(ツ)_/¯ (спойлер: никогда)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
263 подписчика
Ответ Брэд Либил
Под этим комментарием материализуется Коршунов и снова расскажет, что ничего он не накручивает.
Могу я вместо него. Все подобные голосования проверяются до подведения итогов, так что любые попытки накрутки априори безнадежны, в прошлом году уже были случаи (и далеко не с God Damn It!)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Брэд Либил
Под этим комментарием материализуется Коршунов и снова расскажет, что ничего он не накручивает.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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