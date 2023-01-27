Главное голосование – выбираем лучший блог года. У нас 10 прекрасных номинантов
Привет! Весь январь мы с вами выбирали лучших блогеров 2022 года – и вот пришло время для главного голосования.
Как вы знаете, на Трибуне много классных авторов, которые могли бы побороться за победу в этой номинации, поэтому не стоит огорчаться, если вашего блога здесь не оказалось. Финальная десятка – субъективный выбор редакторов Трибуны, которые весь год мониторили все блоги и читали ваши тексты. Определить главного триумфатора предстоит вам. Голосуем!
1. Forgotten Realm, автор – Shot Caller
Баскетбольные лонгриды с высочайшим уровнем аналитики. Блог, который можно смело записывать в открытия года.
• «Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?
• Молодые из «Кливленда» надеются покорить НБА? Все уже было в эпоху Джордана (и закончилось страданиями)
2. Hockey Books, автор – Andrey Osadchenko
Топовые переводы лучших книг о хоккее и расшифровки самого крутого хоккейного подкаста. Каждый пост здесь – километры букв, но осилить их будет в радость.
• «В 1972-м приехали русские – такой игры мы не видели никогда». Интервью Уэйна Гретцки – про 99-й номер, «Эдмонтон» 80-х и обмен в «Лос-Анджелес»
• «Врезал Гретцки клюшкой – прямо над щитком. Меня чуть не повесили». Вратарь «Айлендерс» взял 4 Кубка Стэнли, забивал голы и дрался
3. Про-Лига, автор – Артем Прожога
Артем давно известен как амбассадор непопсовых лиг на Sports.ru. В свое время блог про «Эйбар» приносил ему звание лучшего клубного блогера сайта, но сейчас отмечаем его главную специализацию – бельгийский футбол. Здесь у автора высочайший уровень погружения в тему.
• Новые лица сборной Бельгии: скоро они заменят Азара, КДБ и Витцеля
• В «Сент-Трюйдене» (взяли Кагаву и Окадзаки!) больше всего японцев в Про-Лиге, а там – больше всего в Европе. Почему?
4. Non-League, автор – Дмитрий Подрубный
Уютный блог, где регулярно подсвечивают эстетику настоящего британского подземелья. О самобытных сюжетах из седьмого английского дивизиона вам расскажут именно здесь.
• Лига Долины Надежды — самый живописный футбол в Англии
• Роберт Плант из Led Zeppelin – болельщик «Киддерминстера». Живет рядом, плакал от поражений, был на матче с «Вест Хэмом»
5. Холодные Дротики, автор – Дмитрий Панов
Главный дартс-блог Трибуны продолжает увлекательно знакомить с этим видом спорта. Если хотите быть в курсе ярких сюжетов с чемпионатов мира и других турниров – вам сюда.
• Самое яркое с ЧМ по дартсу: моментальная карма, фаворит в наушниках и лучший момент в истории
• «Дартс в начале 90-х ассоциировался с глотком свободы». Интервью с Галиной Терещенко – первой чемпионкой России
6. Про НФЛ от 36ой студии, автор – 36NFL
Русский голос североамериканского спорта. Здесь каждую неделю интересно рассказывают про НФЛ – лучшую лигу овального мяча.
• Все об экономике НФЛ: кто попадает под потолок зарплат, какие бонусы у игроков, что такое тэги и реструктуризация?
• Взгляд назад на драфт НФЛ-2021: «Кардиналс» и «Баккенирс» провалились, у «Тэксанс», «Бронкос» и «Чифс» – лучший выбор
7. Ювентус. Рецепт от Harry Hole, автор – Harry Hole
Если вы интересуетесь туринским клубом, то найдете в этом блоге все необходимое: анонсы матчей, обзоры, исторические тексты. И все это выходит с завидной регулярностью.
• Алессандро Дель Пьеро. Воплощение «Ювентуса» в одном человеке
• Черно-белая страсть Михаила Горбачева. Был ли президент СССР в ряду болельщиков «Ювентуса»?
8. Бундеслига.ру, коллективный блог
О немецком футболе на русском языке лучше них не расскажет никто. Это полноценное медиа, где вы найдете все: от превью и обзоров туров до подкастов, интервью, переводов книг и ретро-историй.
• Как пощечина на футбольном поле изменила судьбу «Баварии». История Кайзера Франца Беккенбауэра
• Какой же Зоммер крутой! Он стал символом гладбахской «Боруссии», а в Швейцарии по харизме сравнивают с Федерером
9. God Damn It!, автор – Максим Коршунов
Лучший блог на Трибуне в 2021 году, автор сериала межсезонья – с представлением команд НБА перед стартом сезона.
• Перемен! «Хьюстон»
• Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков
10. О шахматах с любовью, автор – Levitov Chess
Свежие скандалы с Карлсеном, биографии великих гроссмейстеров, малоизвестные ретроистории – все это в блоге, в котором каждый любитель шахмат найдет себе тексты по душе.
• «Наше искусство медленно умирает»: шахматы уходят в онлайн, живые турниры и партии по шесть часов никому не интересны
• Гарри Каспаров. Король мира
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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 27 января по 3 февраля.
Прекрасно осознаю, насколько низки мои шансы против титанов этого сайта в лице авторов с огромным опытом, и тем не менее сам факт попадания сюда уже очень много лично для меня значит. Всем автором - максимальное уважение, это большой труд.
Я НБА проникся в начале 10-х, но более глубоко начал копаться благодаря ей.
я в прошлом году выиграл только потому что шахматист себе накрутил и делали проверку и я решил в этому году себе накрутить? Я вообще в этому году мало для себя писал, что исправлять надо и скорее голоса за цикл год назад получаю
Но как-то наткнулся на блог “Холодные Дротики» и просто зачитался часов на 5. Биографии игроков, истории турниров и тд. Было очень интересно.
Мой голос за вас!