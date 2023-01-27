Главное голосование – выбираем лучший блог года. У нас 10 прекрасных номинантов

Привет! Весь январь мы с вами выбирали лучших блогеров 2022 года – и вот пришло время для главного голосования.

Как вы знаете, на Трибуне много классных авторов, которые могли бы побороться за победу в этой номинации, поэтому не стоит огорчаться, если вашего блога здесь не оказалось. Финальная десятка – субъективный выбор редакторов Трибуны, которые весь год мониторили все блоги и читали ваши тексты. Определить главного триумфатора предстоит вам. Голосуем!

Баскетбольные лонгриды с высочайшим уровнем аналитики. Блог, который можно смело записывать в открытия года.

Топовые переводы лучших книг о хоккее и расшифровки самого крутого хоккейного подкаста. Каждый пост здесь – километры букв, но осилить их будет в радость.

Артем давно известен как амбассадор непопсовых лиг на Sports.ru. В свое время блог про «Эйбар» приносил ему звание лучшего клубного блогера сайта, но сейчас отмечаем его главную специализацию – бельгийский футбол. Здесь у автора высочайший уровень погружения в тему.

Уютный блог, где регулярно подсвечивают эстетику настоящего британского подземелья. О самобытных сюжетах из седьмого английского дивизиона вам расскажут именно здесь.

Главный дартс-блог Трибуны продолжает увлекательно знакомить с этим видом спорта. Если хотите быть в курсе ярких сюжетов с чемпионатов мира и других турниров – вам сюда.

Русский голос североамериканского спорта. Здесь каждую неделю интересно рассказывают про НФЛ – лучшую лигу овального мяча.

Если вы интересуетесь туринским клубом, то найдете в этом блоге все необходимое: анонсы матчей, обзоры, исторические тексты. И все это выходит с завидной регулярностью.

8. Бундеслига.ру, коллективный блог

О немецком футболе на русском языке лучше них не расскажет никто. Это полноценное медиа, где вы найдете все: от превью и обзоров туров до подкастов, интервью, переводов книг и ретро-историй.

Лучший блог на Трибуне в 2021 году, автор сериала межсезонья – с представлением команд НБА перед стартом сезона.

Свежие скандалы с Карлсеном, биографии великих гроссмейстеров, малоизвестные ретроистории – все это в блоге, в котором каждый любитель шахмат найдет себе тексты по душе.

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.