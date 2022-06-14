Личный опыт в беге, триатлоне, серфинге, плавании: рассказывают Оля Маркес, Влади, Соня Солдатова, Саша Жаркова

Возможно, вы не знаете, что на Sports.ru есть раздел « Здоровье ». Это комьюнити и сервисы для мультиспортсменов – тех, кто в свое удовольствие занимается бегом, триатлоном, плаванием, велоспортом, серфингом, сноубордом и лыжами, ходит в походы, развивается, совершенствуется, следит за здоровьем.

В разделе мы публикуем статьи с личным опытом как обычных спортсменов-любителей, так и популярных музыкантов, фитнес-тренеров и инфлюенсеров. Предлагаем вам подборку этих вдохновляющих постов.

Создатель проекта #Sekta Оля Маркес о победе над зависимостями и тренировках с заботой о себе

«Почти каждый из нас может пробежать марафон. Пройти – точно: я с 80-летними дедушками и бабушками на дистанции встречалась. Но для большинства людей это скорее подвиг, чем норма. Современный человек воспитан в условиях, в которых ему не нужно много двигаться.

Чаще всего люди зафиксированы на каких-то великих спортивных достижениях. Они думают, что эффект будет только от суперсложных ежедневных тренировок. Кому-то, конечно, удается придерживаться такого графика, но большинству сложно даже просто поддерживать достаточный уровень активности.

У меня позади пять марафонов. Осознание, что ты преодолел дистанцию, – просто невероятное. Появляются самоуважение, вера в себя, причем и в других сферах жизни. Понимаешь: смог это – смогу все. Ты же не бежишь сразу 42 километра. Просто каждый день выходишь на часовую пробежку. И потом бац! Через год выходишь на марафон».

Рэпер Влади о триатлоне и марафонском беге

«Я мечтал пробежать десятку. Это была невыполнимая заветная дистанция. Просто хотелось и все. Я был тяжелый, пульс был высокий, не было у меня никакой беговой тусовки. Смог в итоге. Но скоро понял, что это только начало. Наверно, я хотел похудеть и хотел гордиться собой. И любил мысли, которые приходили в голову на пробежках – они нетривиальные.

Марафон – это 42 км. И когда я пробегал 21-й км, внушил себе, что это пока была разминка, пусть день был трудный, пусть настроения нет, но забег начинается только сейчас. И теперь нужно-то просто пробежать 21 км, посильная работа. Так я сбросил психологическую усталость.

Когда я пробегал 32-й км, внушил себе, что да, я, наверное, не спал, может приболел, поэтому трудно, но я еще нисколько не пробежал вообще – я только сейчас пришел на старт и мне всего-то нужно пробежать 10 км. Я же в любом состоянии пробегу 10. Уже болели кости и суставы. На 37-м км осталась детская пятерка, это же изи, это моя домашняя беговая дорожка: Белорусская-Маяковская-Новослободская».

Фитнес-тренер Соня Солдатова о дисциплине и мотивации для тренировок

«Спорт появился в моей жизни в 2008 году. Я училась в химическом вузе, где была очень жесткая кафедра физкультуры. Нельзя было пропускать занятия, а я вначале отнеслась к этому несерьезно. В итоге зачет мне не ставили, и чтобы отработать занятия, я пошла в тренажерный зал при университете.

Занималась сама, как чувствовала: в интернете еще не было такого количества обучающего контента, учиться было не у кого, максимум в зале подсмотришь у кого-то, кто-то тебя поправит. Так постепенно собирала себе программу тренировок, и это стало моим хобби.

До этого у меня не было увлечений. Жизнь была обычная: учеба, друзья, работа. Я не заканчивала ни художественную школу, ни музыкальную. А занятия в тренажерке помогли открыть новую грань себя. Я постепенно становилась экспертом: друзья, которые не занимались спортом, спрашивали, что и как. Думаю, я не одна такая: многие люди, которые приходят в спорт, начинают чувствовать себя немного особенными. А для человека очень важно отличаться».

Предприниматель Саша Жаркова о смелости начинать новое и спорте в удовольствие

«Время на спорт всегда можно найти. Человек создан, чтобы двигаться – ходить пешком, ездить на велосипеде по городу, тренироваться, а не сидеть по 8-12 часов в сутки за компьютером или лежать на диване. У нас всех 24 часа в сутках, и если думать о том, что нужно вести активный образ жизни, возможности найдутся. Если много работы днем, есть утро или вечер. А один мой друг раньше ходил на тренировки в обеденный перерыв.

Иногда кто-то оправдывает себя тем, что рядом нет фитнес-клубов. Я знаю много людей, которым для занятий спортом достаточно перекладины. Спорт – это не всегда про модные гантели, бассейны. Можно сделать гимнастику дома или надеть кроссовки и побегать».

Основатель FITMOST Александра Герасимова о том, как вести бизнес в кризис и зачем заниматься спортом в стрессовых ситуациях

«Все сейчас направлено на то, чтобы бизнес просто выжил, а не на то, чтобы он развивался. Еще мы полностью поменяли позиционирование сервиса. Раньше наша идея заключалась исключительно в желании сделать спорт доступным, а теперь хотим, чтобы люди нашли способ снятия стресса, возможность легче преодолевать тяжелые времена. Главный наш посыл: помочь клиентам получить новые позитивные эмоции.

Важно глубоко погрузиться во все процессы, проанализировать всю деятельность и спросить себя, насколько уместна та стратегия, которой вы придерживаетесь. Мы все взвесили, потом сделали собрание и объяснили команде, что нужно делать, что – нет. О 90 процентах задач, которые были актуальны в начале года, сейчас стоит забыть. Например, о продвижении в некоторых социальных сетях, на которые уходило много ресурса.

Когда продумали планы действий на случай самых негативных развитий событий, нам стало легче. Как только появляются планы на 10-20 сценариев, мозг прекращает панику и начинает нормально работать. Пусть это будут наброски решений – понятно, что детальный план составить не получится, но направление нужно понимать. Это даст уверенность в том, что есть способы справиться с любыми трудностями».

Основательница студии растяжки Самира Мустафаева о тренировках в темноте и в необычных локациях и о том, как найти хорошего тренера

«Пять лет назад, когда студия только начала работать, только я была тренером, и люди ходили только ко мне. Я была и администратором, и клинингом, и вместо колл-центра.

Тренер должен быть с профессиональным прошлым, с хорошим образованием, не курсами, а институтом. Никто лучше не знает спорт, чем профессиональный спортсмен, который отдал этому всю жизнь. Тренеров по стретчингу мы берем только с профессиональным прошлым, потому что на растяжке можно повредить человека. Гимнастки лучше всего знает, как правильно тянуться и делать растяжку, чтобы ничего не повредить».

Серебряная призерка мира по виндсерфингу Оля Раскина о свободе и страхах новичков

«Учиться новому невозможно без эмоций. Ученики бьют доски, колотят паруса, плачут, ругаются. Порой с середины лагуны доносится нецензурная брань. В первый день все здорово, на следующий ты просто устал, а в голове у тебя картинка, как все должно быть. Но тело не слушается, ему нужен отдых. Или мешает сильный ветер, ведь море – непостоянная субстанция. Ожидания расходятся с реальностью.

В такие моменты нужно говорить человеку, что все получится, просто нужно время. Очень помогает возможность посмотреть на себя со стороны. В виндсерф-кемпах мы снимаем людей на камеру и каждый вечер проводим видеоанализ. Человек может осуждать себя, но другие им восхищаются».

Режиссер Инна Блохина о погружении к 40 акулам без клетки и спортивном доккино

«Когда я начала снимать фильмы, мне было страшно. Я многого не знала. Нужна смелость для того, чтобы делать что-то первой.

Страх – это еще один стереотип.

Люди, которые не живут у океана, считают акул чудовищами. Я поняла, что это не так, когда попала на лодку к Оушн Рамзи (защитница акул с Гавайев). Она сказала: «У меня такое условие: я не дам тебе снять историю обо мне, если ты не погрузишься с акулами без клетки, не прочувствуешь, что это такое». Я отказывалась, потому что для меня это был самый сильный и большой страх. Как можно просто вот так прыгнуть в воду, где плавает 40-50 трехметровых акул? Но мне пришлось это сделать.

Оушн буквально оттащила меня от лодки, у меня сперло дыхание… Но это было невероятно, нереально красиво. В черных и бездонных глазах акул я увидела интеллект. Не зря Оушн называет каждую акулу по имени. Вокруг меня плавал трехметровый самец Гарри Поттер, у него шрам на верхнем плавнике.

Это погружение – мое самое яркое впечатление в жизни. Ушли страхи воды, акул, океана. Я проснулась на следующий день совершенно другим человеком».

Кирилл Трифонов (группа «Хлеб») об увлечении триатлоном и велоспортом

«Я боялся шоссейника, думал, что он слишком спортивный для меня, но все же купил на Avito где-то 1,5-2 месяца назад Fuji. И могу сказать, что это лучшее, с чем я сталкивался в жизни. По сравнению с MTB – небо и земля. Ощущения, будто раньше я ездил на бигфуте (монстр-трак, автомобиль с очень большими колесами – Sports.ru) по городу, а сейчас у меня красно-белая «Феррари».

Финишер пятикратного ультратриатлона Владимир Волошин о том, почему люди бегают

«Бег – самый легкий и простой способ добавить спорт в свою жизнь. Достаточно надеть кроссовки, форму по погоде и выйти в любое удобное место, где есть инфраструктура для бега – набережные и парки.

Бег – это свобода. Когда бегу, я чувствую, что живу, что я свободный человек.

Люди приходят в бег, чтобы что-то поменять в жизни. Например, начать рано утром просыпаться, выходить на тренировку. Бег имеет большое социальное влияние на изменение качества жизни человека.

Беговое движение охватывает большие массы людей: это полумарафоны и марафоны, куда приходят сотни, тысячи, десятки тысяч людей. Если у тебя лишний вес, ты не следишь за здоровьем, за питанием, то вряд ли ты сможешь составить компанию этой всей большой тусовке, где люди через призму спорта начинают знакомиться, путешествовать, открывать что-то новое для себя».

Тренер по речи Седа Каспарова о связи регулярных тренировок и успехов на работе

«Спорт меняет отношения человека с собой. Он дает возможность узнать о себе больше. Например, он раскрыл во мне умение доводить дело до конца.

Не стремитесь к высоким результатам сразу. Есть люди результата, а есть люди процесса. Иногда результат – просто не слиться. Может, вы не можете сесть на шпагат уже год, но вы ведь тренируетесь. Если бы вы этого не делали, то задеревенели бы еще больше.

Ищите единомышленников и берите пример. Общайтесь с теми, кто поддерживает вас в занятиях и тренируется сам. Смотрите на известных людей, которые занимаются спортом, следите, как их спортивные успехи влияют на их карьерный рост. Мысль в голове должна быть такая: «Все успешные люди занимаются спортом, и я занимаюсь спортом, значит, я на пути к успеху».

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