Максим Деменко пожелал Глушенкову не повторить судьбу Кругового в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о перспективах полузащитника Максима Глушенкова петербургский клуб.

«Все понимают, что в команде есть легионеры, которых потеснить из состава крайне сложно. Например, это Дуглас Сантос, которого вытеснить не смог Круговой и он в итоге ушел в ЦСКА. Стоит отдать должное Данилу, ведь он мог просто смириться со своей ролью в команде и остаться, но он выбрал игровое время. Могу сказать, что Глушенков талантливый парень, и я желаю ему не повторить судьбу Кругового», – приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Глушенков перешел в «Локомотив» в январе 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 29 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 15 результативных передач.

20 июня «Зенит» официально объявил о трансфере Глушенкова. Стороны заключили контракт по схеме «4+1». Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 11 млн евро.

ЦСКА 17 января объявил о заключении контракта с Круговым, который начал действовать с 4 июня. Соглашение 25-летнего футболиста с московским клубом будет рассчитано до конца сезона-2027/28, а также предусматривает опцию продления еще на один год. По этой причине Круговой был выведет из основного состава «Зенита» и провел остаток сезона со второй командой.

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