  • Мостовой о «Крыльях» и 0:4 от «Динамо»: «Выглядели вообще ужасно. Отставку Адиева будут обсуждать»
Александр Мостовой назвал ужасной игру «Крыльев Советов» в матче РПЛ с «Динамо» (0:4).

«Динамо» взяло и разорвало «Крылья». Что произошло? Да «Динамо» и было нормальное, а «Крылья Советов» выглядели вообще ужасно. Есть опасения, что у них все может пойти не очень хорошо. И отставку Адиева, конечно, будут обсуждать. 

Всегда так. Нет результата — убрали. Пример — «Ахмат». До Черчесова кого только ни назначали. То же самое — «Спартак» наш любимый», — сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Реально играли ужасно, команда не готова, Адиева можно было увольнять ещё в перерыве. Из всех 14 команд, которые играли, КС самая слабая по игре, фнл ждёт их.
Как Адиева из раза в раз берут тренировать команды рпл? Он же везде проваливался, где ни работал
Когда Адиева уберут из команды,а то как бы не было поздно.
Я наверно никогда не пойму, зачем Адиев променял отличную работу в сборной Казахстана, на вот это всё🤦🏻‍♂️
Я наверно никогда не пойму, зачем Адиев променял отличную работу в сборной Казахстана, на вот это всё🤦🏻‍♂️
в РПЛ бабла намного больше чем в сборной Казахстана...
