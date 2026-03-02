Мостовой о «Крыльях» и 0:4 от «Динамо»: «Выглядели вообще ужасно. Отставку Адиева будут обсуждать»

Мостовой о «Крыльях» и 0:4 от «Динамо»: выглядели вообще ужасно.

Александр Мостовой назвал ужасной игру «Крыльев Советов » в матче РПЛ с «Динамо » (0:4).

«Динамо» взяло и разорвало «Крылья». Что произошло? Да «Динамо» и было нормальное, а «Крылья Советов» выглядели вообще ужасно. Есть опасения, что у них все может пойти не очень хорошо. И отставку Адиева , конечно, будут обсуждать.

Всегда так. Нет результата — убрали. Пример — «Ахмат». До Черчесова кого только ни назначали. То же самое — «Спартак» наш любимый», — сказал бывший футболист сборной России.