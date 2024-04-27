Игорь Семшов: «Семак будет тренировать «Зенит» столько, сколько захочет»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «РБ Спорт» ответил на вопрос о том, сколько еще времени Сергей Семак будет главным тренером «Зенита».

Напомним, Семак стал главным тренером петербуржцев в 2018 году. При нем команда 5 раз подряд становилась чемпионом России.

— Не считаю, что Семак устал от работы в «Зените». Его команда идет на первом месте. Просто мы привыкли к тому, что у «Зенита» есть большой отрыв от соперников, а в этом петербуржцы буксуют. Во второй части чемпионата пришли новые футболисты, им еще нужно адаптироваться к чемпионату. Устать от работы невозможно, тем более от той, которую любишь. Бороться за первое место — это непросто, но приятно. Хорошо, когда у команды небольшой отрыв, это держит ее в тонусе, — сказал Семшов.

— Сколько еще Семак будет тренировать «Зенит»? — Сколько захочет. Он показывает результат. Куда ему стремиться? Сергей Богданович работает в лучшем клубе страны. Можно попробовать себя только в зарубежной команде, но сейчас с этим проблемы.

После 25 туров «Зенит» с 50 очками идет на первом месте в таблице РПЛ.

Источник