У Гави умерла бабушка. «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в траурных повязках

«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в траурных повязках.

«Барселона » отдаст дань памяти скончавшейся бабушке Гави.

В «блаугране» сообщили, что игроки выйдут на сегодняшний матч против «Атлетика» в 27-м туре Ла Лиги в черных траурных повязках.

Сам Гави продолжает восстановление после травмы колена и не сможет принять участие в этой игре. Однако он приехал в Бильбао, чтобы поддержать команду.