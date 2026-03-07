У Гави умерла бабушка. «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в траурных повязках
«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в траурных повязках.
«Барселона» отдаст дань памяти скончавшейся бабушке Гави.
В «блаугране» сообщили, что игроки выйдут на сегодняшний матч против «Атлетика» в 27-м туре Ла Лиги в черных траурных повязках.
Сам Гави продолжает восстановление после травмы колена и не сможет принять участие в этой игре. Однако он приехал в Бильбао, чтобы поддержать команду.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
Терять родных - всегда страшное. Берегите своих близких, они не вечны🙏
Страшное, но неизбежное. Все теряют близких, если сами не уходят раньше.
Учитывая сколько людей работает в клубе, смерть родных до бабушек штука не редкая. Они должны половину сезона быть в трауре.
Для сторонних людей звучит как глупость, а если подумать, то это очень хорошо характеризует атмосферу в команде. И кореша как братья и тренер как отец
