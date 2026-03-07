«Рексхэм» остался в меньшинстве против «Челси» – Добсон влетел шипами в голень Гарначо. Хавбеку сперва дали желтую, но после ВАР поменяли на красную

«Рексхэм» остался в меньшинстве против «Челси» в концовке матча.

Полузащитник «Рексхэма » Джордж Добсон получил красную карточку на 3-й добавленной к основному времени минуте матча с «Челси » в Кубке Англии (2:2, первый экстра-тайм).

Англичанин попал шипами в голеностоп Алехандро Гарначо , за что сначала получил желтую от арбитра Питера Бэнкса. После просмотра повтора момента рефери изменил решение и показал Добсону красную карточку.

Изображение: кадр из трансляции TNT Sports