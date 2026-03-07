«Рексхэм» остался в меньшинстве против «Челси» – Добсон влетел шипами в голень Гарначо. Хавбеку сперва дали желтую, но после ВАР поменяли на красную
«Рексхэм» остался в меньшинстве против «Челси» в концовке матча.
Полузащитник «Рексхэма» Джордж Добсон получил красную карточку на 3-й добавленной к основному времени минуте матча с «Челси» в Кубке Англии (2:2, первый экстра-тайм).
Англичанин попал шипами в голеностоп Алехандро Гарначо, за что сначала получил желтую от арбитра Питера Бэнкса. После просмотра повтора момента рефери изменил решение и показал Добсону красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции TNT Sports
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сыграл на опережение, так сказать — пока игроки Челси не успели получить красную.
Бриджит Добсон и Жером Добсон
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем