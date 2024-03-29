«Они на связи»: Васютин высказался о своем будущем в «Зените»

Вратарь «Зенита» Александр Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Спорт День За Днем» Алексею Михайлову рассказал о своем будущем в петербургской команде. Васютин – воспитанник «Зенита». Действующий контракт 29-летнего вратаря истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне Александр принял участие в пяти матчах во всех турнирах (четыре из них – в Кубке России) и пропустил семь голов. – Разговоры по поводу контракта? У нас связь происходит между руководством и моими представителями. Они на связи. Пока никакой конкретики нет. Сейчас мяч на стороне «Зенита», – начал Васютин.

– С вами лично клуб не вел никаких диалогов? – Общими словами. Ничего конкретного. – Вас наверняка хорошо помнят в скандинавских странах. В последнее время были ли какие-то разговоры о тебе оттуда? – Я говорил уже в предыдущих интервью, что чуть ли не каждые полгода во время трансферного окна есть какие-то запросы из Скандинавии. Этой зимой тоже были, но мы с представителями сразу сказали, что весь фокус сейчас на «Зените». Я чувствую и считаю, что сейчас правильное время быть здесь и доказывать свою состоятельность именно в «Зените». – Допускаете, что ваша карьера продолжится именно в Петербурге? – Я был бы рад продолжению карьеры, но есть о чем поговорить, – сказал Васютин. Помимо «Зенита», за время своей карьеры Васютин успел поиграть за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден».

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