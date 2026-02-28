Черданцев об отмене гола «Балтики»: «Линии, начерченные вручную, не только не проясняют ситуацию, но и создают проблемы в восприятии со стороны аудитории и участников»

Черданцев об отмене гола «Балтики»: линии, начерченные вручную, создают проблемы.

Георгий Черданцев высказался об отмене гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом » (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля.

«Раз клубы выступают за китайские линии, с этим не поспоришь. Но раз их публичное нанесение вызывает такие споры, предлагаю сделать «урок черчения» закрытым.

Допустим, забит гол, помощник главного арбитра не поднял флаг, но у арбитров ВАР есть сомнения. Ок. Они смотрят, рисуют линии, кружки, треугольники и параллелепипеды. Потом сообщают судье, например, офсайд, отмена гола. И все. Игра идет дальше. Зрителям линии не показывают. Это для внутреннего использования.

Ведь общественный контроль все равно не работает. ЭСК поддерживает или не поддерживает решения ВАР безотносительно этого общественного мнения. Так тогда кому оно нужно? Линии, начерченные фактически вручную, не только не проясняют ситуацию, но и создают проблемы в восприятии со стороны аудитории и участников соревнований.

Мое мнение простое: китайские линии не нужны. Либо как раньше – по флагу ассистента, либо как в Лиге чемпионов – дорогая суперсистема, где 3D-картинка поля дает возможность в нужном ракурсе увидеть линию офсайда и положение игроков до миллиметра», – написал комментатор.

