  Черданцев об отмене гола «Балтики»: «Линии, начерченные вручную, не только не проясняют ситуацию, но и создают проблемы в восприятии со стороны аудитории и участников»
Черданцев об отмене гола «Балтики»: «Линии, начерченные вручную, не только не проясняют ситуацию, но и создают проблемы в восприятии со стороны аудитории и участников»

Георгий Черданцев высказался об отмене гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля.

«Раз клубы выступают за китайские линии, с этим не поспоришь. Но раз их публичное нанесение вызывает такие споры, предлагаю сделать «урок черчения» закрытым.

Допустим, забит гол, помощник главного арбитра не поднял флаг, но у арбитров ВАР есть сомнения. Ок. Они смотрят, рисуют линии, кружки, треугольники и параллелепипеды. Потом сообщают судье, например, офсайд, отмена гола. И все. Игра идет дальше. Зрителям линии не показывают. Это для внутреннего использования. 

Ведь общественный контроль все равно не работает. ЭСК поддерживает или не поддерживает решения ВАР безотносительно этого общественного мнения. Так тогда кому оно нужно? Линии, начерченные фактически вручную, не только не проясняют ситуацию, но и создают проблемы в восприятии со стороны аудитории и участников соревнований. 

Мое мнение простое: китайские линии не нужны. Либо как раньше – по флагу ассистента, либо как в Лиге чемпионов – дорогая суперсистема, где 3D-картинка поля дает возможность в нужном ракурсе увидеть линию офсайда и положение игроков до миллиметра», – написал комментатор.

Скандал с голом «Балтики» «Зениту»: что могло случиться в ВАР-центре?

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31334 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
11 комментариев
Ты что против барина говоришь?
Ответ Sobachkin
Ты что против барина говоришь?
Похоже закрыл ипотеку и всё долги раздал.
Ответ Sobachkin
Ты что против барина говоришь?
вчера вроде рассказывали как сотрудник матч тв будет отмазывать
сегодня он говорит честно как есть

кто нибудь извинится? нет конечно
угодить толпе невозможно
Пока за такое пожизненно не будут отстранять судей ничего не измениться .
Ответ Андрей Кобранов
Пока за такое пожизненно не будут отстранять судей ничего не измениться .
я говорил весь прошлый сезон, что беспредел Мокрого надо заканчивать, все отвечали не ныть)
ну не нойте теперь)
Знаменитое китайское качество.
Ипотеку закрыл что ли
Есть еще лучше идея: играем чемпионат в закрытом режиме, без трансляций, нечего зрителям их показывать. После каждого тура чисто результаты показали и все. А в конце мая - итоговая таблица. Вот тогда точно не будет никаких споров, вопросов и прочего!
Гениальная мысль у Чердака. Рисуют кривые линии, которые никого не убеждают, так давайте не будем их показывать зрителям. Судьи что-то там нарисуют и сами решат, отменять гол или нет. Следующий шаг - не показывать повторы фолов на пенальти. Пусть судьи сами посмотрят и решат, а повторы никого не убеждают в правильности решений судей, зачем тогда их показывать.
