Радимов про 1:0 с «Балтикой»: «Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал»
Радимов оценил победу «Зенита» над «Балтикой» (1:0).
Владислав Радимов оценил победу «Зенита» над «Балтикой» (1:0) в РПЛ. Единственный гол был забит на 87-й минуте.
«Есть такая фраза: «Тремя очками больше, одной игрой меньше». Сейчас «Зенит» вышел на первое место. Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал.
Новичкам «Зенита» еще надо адаптироваться. Видно, что тому же Дурану нужно время. Луис Энрике изменил игру, решающий мяч забил. Он был в большом порядке», — сказал бывший капитан «Зенита».
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Поскорее бы допустили эту "классную "команду до лиги УЕФА.
В лч она не пролезет, судьи - то не ТЕ..
Да и выхода из группы , задачи не стоит..
( это слова Семака)
И там бы её ," классную " размотал бы условный Буде Глимт
Позорники 😂