Радимов про 1:0 с «Балтикой»: «Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал»

Радимов оценил победу «Зенита» над «Балтикой» (1:0).

Владислав Радимов оценил победу «Зенита» над «Балтикой» (1:0) в РПЛ. Единственный гол был забит на 87-й минуте.

«Есть такая фраза: «Тремя очками больше, одной игрой меньше». Сейчас «Зенит» вышел на первое место. Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал.

Новичкам «Зенита» еще надо адаптироваться. Видно, что тому же Дурану нужно время. Луис Энрике изменил игру, решающий мяч забил. Он был в большом порядке», — сказал бывший капитан «Зенита».

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31334 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Я только посмотрел обзор. Ну это же явно купленный матч. Гол Балтики чистый же. Ну там же реально ручкой начертили линию офсайда. А бьющий тем более небыл в офсайде. А игрок который был в офсайде, (И не факт что он был в офсайде) вообще не сделал движение в сторону мяча. Я ни за одну российскую команду не болею. Но видно как тянут зенит. Классные команды не так выигрывают матчи.
☝️🤝 хоть и болею за Зенит, но такие победы мне н**** не нужны
Я прочитал комментарий, ну явно купленный комментарий)) Вот ты чего докопался до прыгнул, не прыгнул? Там вон рядом с ним ещё игрок стоял на пол корпуса в офсайде, к нему же нет вопросов. А вопросы тут только к Хилю который вместо того, что б за линией офсайда следить воробьëв считал ( которых видимо Кержаков не добил) . А то, что Хиль оказался на одной линии с вратарём и бьющим, это уже неудачное стечение обстоятельств ( для Балтики). А то что вам из Москвы обидно, что это стечение помогло победить Зениту, ну так это ваши личные половые трудности. Вы бы лучше пенальти имени Литвинова обсуждали, чем бес толку воздух сотрясали))
Фанбой Семака хоть что-нибудь понимает в менталке? Как можно не видеть, что это не Зенит дожал, а судьи уничтожили Балтику. После такого очень сложно собраться и доиграть матч.
Ой, да зенитовцев можно и не спрашивать, ответ тут очевиден, тут они свой характер почему-то прячут, лицемеры
Комментарий скрыт
Когда Мартинс из оффсайда забивал что там спартаковские эксперты кричали? Небось, просили гол отменить?
Это зенит классная команда?!
Поскорее бы допустили эту "классную "команду до лиги УЕФА.
В лч она не пролезет, судьи - то не ТЕ..
Да и выхода из группы , задачи не стоит..
( это слова Семака)

И там бы её ," классную " размотал бы условный Буде Глимт

Позорники 😂
Да ладно Буде Глимт, зенита и Карабах разматает
Ну, с Буде ты хватанул. Они и МС разматывали с Интером и АтМД)
Если бы не судьи ничего бы он не сделал . Позор нашего футбола .
Сухой вам дожал. Вы со своей половины поля весь второй тайм выйти не могли
Лучше бы промолчал не позорился
С помощью судей и дожали, а без помощи ничего не получалось.
Глушенков мог 2 положить ещё в первом, а так, да, ничего)
Совсем стыд потерял позорник Буланов.
Буланова то зачем сюда? ну как он мог ответить? это же газпромовский выкормыш
