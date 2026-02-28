Радимов про 1:0 с «Балтикой»: «Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал»

Радимов оценил победу «Зенита» над «Балтикой» (1:0).

Владислав Радимов оценил победу «Зенита» над «Балтикой» (1:0) в РПЛ . Единственный гол был забит на 87-й минуте.

«Есть такая фраза: «Тремя очками больше, одной игрой меньше». Сейчас «Зенит» вышел на первое место. Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал.

Новичкам «Зенита» еще надо адаптироваться. Видно, что тому же Дурану нужно время. Луис Энрике изменил игру, решающий мяч забил. Он был в большом порядке», — сказал бывший капитан «Зенита ».