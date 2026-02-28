Андронов об отмене гола «Зениту»: «Почему линия проведена у Хиля по пятке, а у Мантуана через середину бутсы? Потому что так «видит художник»?»
Андронов высказался об отмене гола «Балтики» в матче с «Зенитом» (0:1).
Алексей Андронов высказался об отмене гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля.
«Просто вопрос: почему линия проведена у Хиля по пятке, а у Мантуана через середину бутсы? Потому что так «видит художник»?
Его пятка за линией, а также жопа, плечо и, похоже, даже голова!» – написал комментатор.
Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
83 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В эфире «Все на матч», начнем с того, что жены всех работников Зенита умнейшие люди и матери либо станут ими. Все мужи , работающие в Зените - киборги , помноженные на вечность, и мы всей студией хотели бы с ними породниться либо хотя бы в одном лифте проехаться
А теперь к величию Зенита …
Этими комментариями только позорятся Андроновы, клоуны Егоровы и так далее