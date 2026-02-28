Андронов об отмене гола «Зениту»: «Почему линия проведена у Хиля по пятке, а у Мантуана через середину бутсы? Потому что так «видит художник»?»

Андронов высказался об отмене гола «Балтики» в матче с «Зенитом» (0:1).

Алексей Андронов высказался об отмене гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом » (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля .

«Просто вопрос: почему линия проведена у Хиля по пятке, а у Мантуана через середину бутсы? Потому что так «видит художник»?

Его пятка за линией, а также жопа, плечо и, похоже, даже голова!» – написал комментатор.

