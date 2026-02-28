  • Спортс
  Андронов об отмене гола «Зениту»: «Почему линия проведена у Хиля по пятке, а у Мантуана через середину бутсы? Потому что так «видит художник»?»
83

Андронов об отмене гола «Зениту»: «Почему линия проведена у Хиля по пятке, а у Мантуана через середину бутсы? Потому что так «видит художник»?»

Андронов высказался об отмене гола «Балтики» в матче с «Зенитом» (0:1).

Алексей Андронов высказался об отмене гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля.

«Просто вопрос: почему линия проведена у Хиля по пятке, а у Мантуана через середину бутсы? Потому что так «видит художник»?

Его пятка за линией, а также жопа, плечо и, похоже, даже голова!» – написал комментатор.

Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
83 комментария
Всё решили МИЛЛЕРметры
Ответ Personology Center
Всё решили МИЛЛЕРметры
Неплохо неплохо
Ответ Personology Center
Всё решили МИЛЛЕРметры
👌👌👌
А ещё было смешно, как в студии МатчТВ обсудили жену Семака, как умнейшего человека и мать, как будто это как то связано было с матчем Балтики и Зенита
Ответ Sobachkin
А ещё было смешно, как в студии МатчТВ обсудили жену Семака, как умнейшего человека и мать, как будто это как то связано было с матчем Балтики и Зенита
Добрый день!
В эфире «Все на матч», начнем с того, что жены всех работников Зенита умнейшие люди и матери либо станут ими. Все мужи , работающие в Зените - киборги , помноженные на вечность, и мы всей студией хотели бы с ними породниться либо хотя бы в одном лифте проехаться
А теперь к величию Зенита …
Ответ Sobachkin
А ещё было смешно, как в студии МатчТВ обсудили жену Семака, как умнейшего человека и мать, как будто это как то связано было с матчем Балтики и Зенита
Вчера слышал, что именно жена Семака рисовала черновики офсайдных линий
Лично, Миллер рисует. А так куда скатилась лига, просто жесть, вчера посмотрели с друзьями РПЛ, проплевались. Ну блин, Зенит ты пропустил, давай дави в концовке, вытаскивай игру, а нет сразу судеек подключать, ради радости Миллера и его ставленника на бровке. Тьфу
Ответ Sobachkin
Лично, Миллер рисует. А так куда скатилась лига, просто жесть, вчера посмотрели с друзьями РПЛ, проплевались. Ну блин, Зенит ты пропустил, давай дави в концовке, вытаскивай игру, а нет сразу судеек подключать, ради радости Миллера и его ставленника на бровке. Тьфу
Это и есть демократия. Большинство все устраивает
Ответ Sobachkin
Лично, Миллер рисует. А так куда скатилась лига, просто жесть, вчера посмотрели с друзьями РПЛ, проплевались. Ну блин, Зенит ты пропустил, давай дави в концовке, вытаскивай игру, а нет сразу судеек подключать, ради радости Миллера и его ставленника на бровке. Тьфу
О да.посирите Альфред Кох говорит о миллере у Дудя
Казалось бы ВАР исключит ошибки, но у нас любые достижения науки оборачиваются во вред, то что везде хорошо у нас только усложняет и вредит.
Ответ snork
Казалось бы ВАР исключит ошибки, но у нас любые достижения науки оборачиваются во вред, то что везде хорошо у нас только усложняет и вредит.
У нас выборы сделали в цифре, чтобы проще накручивать голоса было
Ответ snork
Казалось бы ВАР исключит ошибки, но у нас любые достижения науки оборачиваются во вред, то что везде хорошо у нас только усложняет и вредит.
Комментарий скрыт
Ладно спорят с отменой, но где они все видят середину стопы? Проведено же по проекции пятки вообще другой ноги
Этими комментариями только позорятся Андроновы, клоуны Егоровы и так далее
Ответ King_X
Ладно спорят с отменой, но где они все видят середину стопы? Проведено же по проекции пятки вообще другой ноги Этими комментариями только позорятся Андроновы, клоуны Егоровы и так далее
Там жёлтенький перпендикуляр к полю проведён от пятки Мантуана. У Хиля тоже он есть, просто пятка у него на земле стоит.
Ответ Алексей Мясников
Там жёлтенький перпендикуляр к полю проведён от пятки Мантуана. У Хиля тоже он есть, просто пятка у него на земле стоит.
Только он проведен в 2Д, а не 3Д
Некрасиво Зенит начинает, даже противно, одно слово, ПОЗОР!
Ответ Сергеич 56
Некрасиво Зенит начинает, даже противно, одно слово, ПОЗОР!
Комментарий скрыт
Ответ Сергеич 56
Некрасиво Зенит начинает, даже противно, одно слово, ПОЗОР!
👍👍👍
Киса Воробьянинов - на ВАРе, например ) Алексей - Сулейман -Берта - Мария - Миллер - Бей - на юбилейном созвоне ) Песьяков - в ожидании депозита ! Черданцев - вторая успешная ипотека ! Арлоф - "Гена фас" аналитика под песню "Иду курю"....Дюков - покупка карандашей для линий ВАР (доставка карандашей на матч Алехандро Медведеф ) В Рио де Жанейро - утро, в Петропавловск Камчатский - полночь, в Лахта центер - диджей Буланоф ) Всех с продолжением юбилейного сезона, например !
А почему тут Мантуану рисуют по пятке?! У него корпус повернут и плечо явно ближе к воротам чем пятка игрока Балтики.
Патамамушта! Юбилей, др сэма...понимать же надо.
Явно же игрок Зенита ближе. Представляю какой срач начался, если бы было наоборот
