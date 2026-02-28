Матч окончен
«Оренбург» обыграл «Акрон» – 2:0. Савельев забил с игры, Гюрлюк – с пенальти, гол Дзюбы отменили из-за офсайда
«Акрон» проиграл «Оренбургу».
«Акрон» в гостях уступил «Оренбургу» (0:2) в 19-м туре РПЛ.
Матч проходил на стадионе «Газовик».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Максим Савельев открыл счет на 34-й минуте. Артем Дзюба забил на 36-й, но его гол отменили из-за офсайда. Эмирджан Гюрлюк реализовал пенальти на 71-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
