31

«Оренбург» обыграл «Акрон» – 2:0. Савельев забил с игры, Гюрлюк – с пенальти, гол Дзюбы отменили из-за офсайда

«Акрон» проиграл «Оренбургу».

«Акрон» в гостях уступил «Оренбургу» (0:2) в 19-м туре РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Газовик».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максим Савельев открыл счет на 34-й минуте. Артем Дзюба забил на 36-й, но его гол отменили из-за офсайда. Эмирджан Гюрлюк реализовал пенальти на 71-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
28 февраля 09:00, Газовик
Логотип домашней команды
Оренбург
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Акрон
Матч окончен
Томпсон
90’
+8’
Гюрлюк   Касимов
90’
+1’
Савельев   Гузина
84’
83’
Кузьмин
Ахметзянов
80’
75’
Бистрович   Кузьмин
75’
Пестряков   Севикян
Куль   Кейрос
71’
Аванесян   Квеквескири
71’
Ценов   Татаев
71’
  Гюрлюк
71’
61’
Лончар   Беншимол
61’
Болдырев   Джаковац
2тайм
Перерыв
  Савельев
34’
28’
Эшковал
Аванесян
27’
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Ценов, Паласиос, Муфи, Гюрлюк, Куль, Аванесян, Томпсон, Пуэбла, Савельев
Запасные: Поройков, Горелов, Кантеро, Рыбчинский, Голыбин, Жезус, Касимов, Гузина, Рудаков, Татаев, Кейрос, Квеквескири
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Эшковал, Роча, Лончар, Хосонов, Бистрович, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Васютин, Баранок, Тереховский, Севикян, Джаковац, Беншимол, Кузьмин, Попенков, Марадишвили, Базилевский, Аревало
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31335 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoОренбург
logoАкрон
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Савельев
logoАртем Дзюба
logoЭмирджан Гюрлюк
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Только Оренбург и только Оренбург!!!
С победой всех оренбуржцев!
С победой платков!
Чувствую и здесь вонь начнётся, типа и второй Газпром тянут, хотя у Дзюбы 100% оффсайд, в отличие от вчерашнего, что с первого повтора было видно. Удивляет, что Лайсмен сразу не поднял флажок.
Оренбург с победой. Молодцы!
Оренбург на классе
Комментарий удален пользователем
Ответ BenWade
Комментарий удален пользователем
У Оренбурга спонсор тоже Газпром
Ответ BenWade
Комментарий удален пользователем
Сказали, пятидесятилетие скоро.
Все логично.
Оренбург так держать ✊✊✊
