«Оренбург» обыграл «Акрон» – 2:0. Савельев забил с игры, Гюрлюк – с пенальти, гол Дзюбы отменили из-за офсайда

«Акрон» проиграл «Оренбургу».

«Акрон » в гостях уступил «Оренбургу » (0:2) в 19-м туре РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Газовик».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максим Савельев открыл счет на 34-й минуте. Артем Дзюба забил на 36-й, но его гол отменили из-за офсайда. Эмирджан Гюрлюк реализовал пенальти на 71-й.

