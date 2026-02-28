8

«Интер» может подписать Джонса летом в случае ухода Фраттези

«Интер» по окончании сезона может подписать хавбека «Ливерпуля» Кертиса Джонса.

В январе миланцы уже вели переговоры об аренде 25-летнего англичанина с правом выкупа.

Вероятность повторных переговоров по Джонсу усилится, если летом «Интер» покинет Давиде Фраттези, чего желают как клуб, так и сам игрок.

Контракт Джонса с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2027 года. В 24 матчах текущего сезона АПЛ на его счету 1 ассист.

Источник: Corriere dello Sport
Источник: Corriere dello Sport
8 комментариев
За условные 40 млн евро, никто не будет препятствовать уходу Джонса.
Есть ли у Интера такие деньги?
Ответ SOSLAN GABACHIEV
За условные 40 млн евро, никто не будет препятствовать уходу Джонса. Есть ли у Интера такие деньги?
Больше 25, край 30, вряд ли дадут
Ответ Иван Абланов
Больше 25, край 30, вряд ли дадут
За 25-30 это в Болонью, за условным Фергюсоном.
такая корова нужна нам самим
«Ливерпуль» не намерен отпускать Джонса зимой, несмотря на предложения «Тоттенхэма» и «Интера»
31 января, 13:50
31 января, 13:50
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
30 января, 20:55
30 января, 20:55
«Ливерпулю» интересен Думфрис. Защитник «Интера» из-за травмы не играет с ноября
30 января, 18:47
30 января, 18:47
Рекомендуем