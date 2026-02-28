«Интер» может подписать Джонса летом в случае ухода Фраттези

«Интер» по окончании сезона может подписать хавбека «Ливерпуля» Кертиса Джонса.

В январе миланцы уже вели переговоры об аренде 25-летнего англичанина с правом выкупа.

Вероятность повторных переговоров по Джонсу усилится, если летом «Интер» покинет Давиде Фраттези, чего желают как клуб, так и сам игрок.

Контракт Джонса с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2027 года. В 24 матчах текущего сезона АПЛ на его счету 1 ассист.