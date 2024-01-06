Александр Ерохин рассказал, чем Артур напоминает ему Малкома

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после первой тренировки клуба в 2024 году сравнил новичка Артура с полузащитником Малкомом.

«По манере игры Артур чем‑то напоминает Малкома. Он тоже левша и ему так же удобно отыгрываться в центр. Наверное, это взаимодействие и вспомнилось с тех времен, когда футболист похожего амплуа был у нас в команде. Все ребята‑новички приехали в достаточно хороших кондициях. По движению это видно. Думаю, им не составит труда влиться в наш рабочий режим», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

8 января Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Контракт с 25-летним вингером заключен до 30 июня 2027 года с опцией продления на один год.

В 45 матчах 2023 года Артур забил десять голов и сделал две голевые передачи.

Малком выступал за «Зенит» в 2019-23 годах. В 109 матчах он забил 42 гола и сделал 24 голевые передачи. Он был признан лучшим футболистом сезона 2022/23 в России.

Вместе с «Зенитом» Малком четырежды выиграл чемпионат России и Суперкубок России, а также один Кубок России.

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