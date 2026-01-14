Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3

Захарян не забил пенальти в серии с «Осасуной».
Арсен Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в 1/8 финала Кубка Испании (2:2, 4:3 по пенальти).
Российский хавбек «Реал Сосьедад» бил пятым после четырех успешных попыток партнеров. Захарян отправил мяч выше ворот, однако следом вратарь команды Унаи Марреро отразил удар Алехандро Катены.
Отметим, что форвард «Сосьедада» Микел Ойарсабаль, забивший в свои ворота на 17-й минуте и не реализовавший 11-метровый в дополнительное время, в серии пенальти бил первым и реализовал попытку.
Завершен Счет в серии пенальти 4 - 3
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 3
Мойсес Гомес Рубен Гарсия
Реал Сосьедад
Марреро, Чалета-Цар, Субельдия, Серхио Гомес, Арамбуру, Горрочатеги, Солер, Сучич, Барренечеа, Кубо, Ойарсабаль
Запасные: Туррьентес, Гедеш, Элустондо, Захарян, Муньос, Одриосола, Мартин, Марин, Ремиро, Браис Мендес, Оускарссон
Осасуна:
Фернандес, Хуан Крус, Эррандо, Бойомо, Аргибиде, Монкайола, Муньос, Барха, Мойсес Гомес, Бретонес, Рауль Гарсия
Запасные: Торро, Галан, Катена, Орос, Осамбела, Розье, Беккер, Эррера, Рубен Гарсия, Будимир, Муньос