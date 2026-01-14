Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3

Захарян не забил пенальти в серии с «Осасуной».

Арсен Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в 1/8 финала Кубка Испании (2:2, 4:3 по пенальти).

Российский хавбек «Реал Сосьедад » бил пятым после четырех успешных попыток партнеров. Захарян отправил мяч выше ворот, однако следом вратарь команды Унаи Марреро отразил удар Алехандро Катены .

Отметим, что форвард «Сосьедада» Микел Ойарсабаль , забивший в свои ворота на 17-й минуте и не реализовавший 11-метровый в дополнительное время, в серии пенальти бил первым и реализовал попытку.