  • Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3
Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3

Захарян не забил пенальти в серии с «Осасуной».

Арсен Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в 1/8 финала Кубка Испании (2:2, 4:3 по пенальти). 

Российский хавбек «Реал Сосьедад» бил пятым после четырех успешных попыток партнеров. Захарян отправил мяч выше ворот, однако следом вратарь команды Унаи Марреро отразил удар Алехандро Катены

Отметим, что форвард «Сосьедада» Микел Ойарсабаль, забивший в свои ворота на 17-й минуте и не реализовавший 11-метровый в дополнительное время, в серии пенальти бил первым и реализовал попытку. 

Кубок Испании. 1/8 финала
13 января 20:00, Реале Арена
Логотип домашней команды
Реал Сосьедад
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 4 - 3
Логотип гостевой команды
Осасуна
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 3
Катена
Захарян
Галан
Серхио Гомес
Торро
Солер
Монкайола
Гедеш
Будимир
Ойарсабаль
Пен
Перерыв
120’
Будимир
2 доптайм
Перерыв
Ойарсабаль
105’
105’
+1’
Эррера
Матараццо
105’
99’
Рауль Гарсия   Будимир
1 доптайм
Перерыв
  Субельдия
90’
+2’
Оускарссон   Мартин
90’
Чалета-Цар   Оускарссон
89’
85’
Хуан Крус   Катена
84’
Муньос   Торро
Кубо
77’
  Туррьентес
75’
Сучич   Гедеш
74’
Арамбуру   Одриосола
74’
71’
Мойсес Гомес   Рубен Гарсия
68’
Рауль Гарсия
63’
Барха   Галан
63’
Аргибиде   Розье
58’
Эррандо
Горрочатеги   Туррьентес
55’
Барренечеа   Захарян
55’
2тайм
Перерыв
43’
Монкайола
17’
  Ойарсабаль
4’
  Монкайола
Реал Сосьедад
Марреро, Чалета-Цар, Субельдия, Серхио Гомес, Арамбуру, Горрочатеги, Солер, Сучич, Барренечеа, Кубо, Ойарсабаль
Запасные: Туррьентес, Гедеш, Элустондо, Захарян, Муньос, Одриосола, Мартин, Марин, Ремиро, Браис Мендес, Оускарссон
1тайм
Осасуна:
Фернандес, Хуан Крус, Эррандо, Бойомо, Аргибиде, Монкайола, Муньос, Барха, Мойсес Гомес, Бретонес, Рауль Гарсия
Запасные: Торро, Галан, Катена, Орос, Осамбела, Розье, Беккер, Эррера, Рубен Гарсия, Будимир, Муньос
