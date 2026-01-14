Шустер об уходе Алонсо из «Реала»: «Теперь ответственность на игроках – им нужно повысить уровень и попытаться во что бы то ни стало выиграть какой-нибудь трофей»

Шустер об уходе Алонсо из «Реала»: теперь ответственность на игроках.

Экс-полузащитник «Реала» Бернд Шустер высказался об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала» и назначении на его место Альваро Арбелоа .

«Я был на Суперкубке лично… и до самого конца находился рядом с людьми из «Реала », и не было никакого ощущения, что что-то подобное может произойти. Думаю, это стало сюрпризом.

Он [Алонсо] продолжит тренерскую карьеру… он очень молод, и этот опыт ему очень пригодится. Преимущество [Арбелоа] в том, что он у себя дома. Он работал с молодежкой и отлично знает всех людей в «Реале».

Сейчас во многих случаях ответственность лежит скорее не на Арбелоа, а на команде, на игроках. Теперь их очередь – им нужно немного измениться, повысить уровень, бороться до конца сезона и попытаться во что бы то ни стало выиграть какой-нибудь трофей», – сказал Шустер в программе El Programa de Ortega.