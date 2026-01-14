Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение. «Ман Сити» отреагировал должным образом и сделал первый шаг к финалу»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после победы над «Ньюкаслом» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
«Горожане» одержали победу со счетом 2:0. Гол Антуана Семеньо с углового на 63-й минуте не был засчитан из-за офсайда у Эрлинга Холанда, мешавшего игроку «Ньюкасла» в момент подачи, ВАР и арбитр Крис Кавана изучали повтор в течение 6 минут.
«Очень здорово, мы были на высоте. Это первый шаг к выходу в финал.
Мы знаем, что «Борнмут» проделал невероятную работу [с Семеньо], и каждый раз, когда мяч попадает к нему, он всегда оказывается в нужном месте».
О незасчитанном втором голе Семеньо
«Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение, пришлось обратиться к [главному] арбитру. Мы знаем, как это работает, это сделает нас сильнее. Мы отреагировали именно так, как должны были в этой ситуации. Это полуфинал. Мы прилагаем все усилия, чтобы выйти в финал. Мы станем сильнее», – сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.