Хавбек «Пари НН» Майга о гражданстве РФ: «Не нужна виза, регистрация каждые три месяца. Очень скучаю по России, когда уезжаю. Сын тоже россиянин – Али Мамадуевич Майга»

Мамаду Майга: когда уезжаю из России, скучаю – скорее бы назад.

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал, что изменилось в его жизни после получения российского гражданства.

– У вас же российский паспорт.

– С 2022 года, да.

– Как поменялась ваша жизнь?

– Все хорошо. Не нужна виза, не нужна регистрация на каждые три месяца. В аэропорту теперь не проверяют документы подолгу – раньше по часу смотрели паспорт, все долго. Благодарю Россию.

– Сдавали экзамен?

– Да. Но все прошло спокойно. Я уже знал русский хорошо. Мне задали несколько вопросов, я ответил на них. Спросили, например, что нравится в России.

– И что вы ответили?

– Люди поменялись. Стали более открытыми. Уже не смотрят на то, иностранец ты или нет. Важно, хороший ты человек или плохой. Культура отличная в России, еда. У меня вообще сейчас, когда уезжаю из России, очень скучаю по стране – быстрее бы назад. Тут друзья, семья.

– Вы так и «Матушка-земля» начнете петь.

«Евгения Онегина» я уже читал, когда вы попросили. Но петь – это больше к моему сыну. Он знает эту песню, любит ее.

– Как зовут сына?

– Али. В честь моего папы назвал. Сын тоже россиянин, и у меня спросили – буду ли вписывать сыну отчество. Вписали – Али Мамадуевич Майга. Очень умный мальчик, – сказал Майга.