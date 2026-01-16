Кубок Испании. 1/8 финала. «Барселона» обыграла «Расинг», «Валенсия» выбила «Бургос»

В Кубке Испании прошли матчи 1/8 финала.
В 1/8 финала Кубка Испании во вторник «Атлетик» играет с «Культураль Леонеса», «Атлетико» прошел «Депортиво» (1:0), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна прошел «Осасуну» (2:2, 4:3 по пенальти).
В среду «Реал» в гостях уступил «Альбасете» (2:3) и вылетел.
В четверг «Барселона» обыграла «Расинг» (2:0).
Кубок Испании
1/8 финала
Ферран Торрес Левандовски
Расинг
Эскьета, Гарсия Альвеар, Кастро, Эрнандо, Мантилья, Гуйе, Альдасоро, Сайнц-Маса, Камара, Гулиашвили, Арана
Запасные: Висенте, Салинас, Д. Родригес, Мартин, Рамон, Пуэрта, Сангальи, Гомес, Каналес, Лосано, Мартинес Монтеро
Барселона:
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Касадо, Берналь, Ольмо, Рэшфорд, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Маркес, Левандовски, Араухо, Эрик Гарсия, Рафинья, Бардагжи, Шченсны, Педри, тер Стеген, Жоау Канселу, Фермин Лопес
Fermín García Murillo Гонсалес
Буньюэль Alejandro Lizancos Saldaña
Бургос
Хесус Руис, Martínez Prado, Saúl del Cerro García, Córdoba Kerejeta, Буньюэль, Fermín García Murillo, Серхио Гонсалес, Экспосито, Гонсалес, Мехия, Мольехо
Запасные: Мигель, Alejandro Lizancos Saldaña, Кантеро, Кордоба, Аппен, Курро, Iván Martínez Ruiz, Гонсалес, Атьенса, Mario Cantero Mariño, Моранте
Валенсия:
Димитриевски, Хесус Васкес, Джемерт, Таррега, Ирансо, Сантамария, Герра, Рамазани, Андре Алмейда, Диего Лопес, Садик
Запасные: Бельтран, Угринич, Дуро, Риоха, Копете, Гайя, Фулькье, Панач Ольмо, Пепелу, Риверо, Данджума
Бетис
Адриан, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Деосса, Альтимира, Рикельме, Ло Чельсо, Антони, Бакамбу
Запасные: Форнальс, Чими Авила, Рока, Гарсия, Гомес, Корралехо, Вальес, Лопес, Бартра, Перес
Эльче:
Дитуро, Педроса, Петро, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Мендоса, Фебас, Агуадо, Мартим Нету, Хосан, Боаяр
Запасные: А. Родригес, Итурбе, Диаби, Нуньес, де Сантьяго, Диангана, Хори, Пенья, Редондо, Валера, Сальвадор
Алавес
Р. Фернандес, Энрикес, Пачеко, Бенавидес, Теналья, Реббаш, Гевара, Денис Суарес, Калебе, Тони Мартинес, Маньяс
Запасные: Антонио Бланко, Сивера, Свидерски, Бальестеро, Парада, Аленья, Ибаньес, Морсильо, Кастро, Гуриди, Висенте
Райо Вальекано:
Карденас, Эспино, Менди, Лежен, Балиу, Гумбау, Оскар Валентин, Трехо, Камельо, Франсиско Перес, Нтека
Запасные: Альваро Гарсия, Мартин, Баталья, Чаваррия, Вертрауд, Молина Колорадо, де лас Сиас, Диас, Паласон, Алеман, Де Фрутос
Мартинес Гонсалес Родригес
Альбасете
Лисоаин, Бернабеу, Агуадо, Нева, Вильяр, Морено, Пачеко, Мелендес, Мартинес Гонсалес, Ласо, Дани Эскриче
Запасные: Вальверде, Гамес, Пепе Санчес, Мариньо, Велилья, Гомес, Морсильо, Хефте, Обенг, Родригес, Медина
Реал Мадрид:
Лунин, Фран Гарсия, Хейсен, Асенсио, Давид Хименес, Гюлер, Сестеро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Мастантуоно
Запасные: Ф. Гонсалес, Мануэль Анхель, Карвахаль, Алаба, Мартинес, Себальос, Местре, Камавинга, Паласиос
Руис де Галаррета Берчиче
Культураль Леонеса
Баньюс, Инохо, Барзич, Энрике Форнос, Гарсия, Диалло, Маэстре, Собрино, Калеро, Бичо, Хусто
Запасные: Гонсалес, Кольядо, Rodríguez Chacón, Тресако, Охеда, Сатрустеги, Suárez Marcos, Carlos Luengo Aguado, Рибейро, Рафус, Рибейру
Атлетик:
Падилья, Лекуэ, Паредес, Вивиан, Горосабель, Н. Уильямс, Хаурегисар, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Сансет, Гурусета
Запасные: Унаи Симон, Аресо, Монреаль, Исета, Рего Мора, Берчиче, Бойро, Унаи Гомес, Наварро, Санчес, Серрано
Патино Bil Dornol Nsongo Tonfack
Эддахаури Noé Carrillo Collazo
Депортиво
Парреньо, Куальята, Барсия, Lucas Dominique Noubi Ngnokam, Альтимира, Хурадо, Сориано, Патино, Эррера, Мелья, Эддахаури
Запасные: Puerto Huerta, Грагера, Рубен, Комас, Лоурейро, Эскудеро, Еремай, Noé Carrillo Collazo, Мулаттьери, Крус, Bil Dornol Nsongo Tonfack
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Алекс Баэна, Кардозо, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Облак, Эскивель, Мартинес, Белаид, Барриос, Альмада, Серрано, Серлот, Хименес, Ле Норман
Завершен Счет в серии пенальти 4 - 3
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 3
Мойсес Гомес Рубен Гарсия
Реал Сосьедад
Марреро, Чалета-Цар, Субельдия, Серхио Гомес, Арамбуру, Горрочатеги, Солер, Сучич, Барренечеа, Кубо, Ойарсабаль
Запасные: Муньос, Одриосола, Туррьентес, Захарян, Браис Мендес, Гедеш, Ремиро, Марин, Элустондо, Мартин, Оускарссон
Осасуна:
Фернандес, Хуан Крус, Эррандо, Бойомо, Аргибиде, Монкайола, Муньос, Барха, Мойсес Гомес, Бретонес, Рауль Гарсия
Запасные: Галан, Торро, Эррера, Рубен Гарсия, Беккер, Муньос, Орос, Розье, Катена, Осамбела, Будимир
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Кубка Испании