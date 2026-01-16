  • Спортс
217

Кубок Испании. 1/8 финала. «Барселона» обыграла «Расинг», «Валенсия» выбила «Бургос»

В Кубке Испании прошли матчи 1/8 финала.

В 1/8 финала Кубка Испании во вторник «Атлетик» играет с «Культураль Леонеса», «Атлетико» прошел «Депортиво» (1:0), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна прошел «Осасуну» (2:2, 4:3 по пенальти).

В среду «Реал» в гостях уступил «Альбасете» (2:3) и вылетел.

В четверг «Барселона» обыграла «Расинг» (2:0).

Кубок Испании

1/8 финала

Кубок Испании. 1/8 финала
15 января 20:15, Эль Сардинеро
Логотип домашней команды
Расинг
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
90’
+5’
  Ямаль
Сангальи
89’
85’
Касадо   Эрик Гарсия
Висенте
83’
Сайнц-Маса   Мартин
78’
73’
Фермин Лопес
Гарсия Альвеар   Висенте
72’
Д. Родригес
71’
68’
Ольмо   Педри
68’
Ферран Торрес   Левандовски
67’
Рэшфорд   Рафинья
66’
  Ферран Торрес
Гулиашвили   Сангальи
60’
Альдасоро   Д. Родригес
60’
58’
Берналь   Фермин Лопес
Арана   Лосано
46’
2тайм
Перерыв
Гарсия Альвеар
29’
Расинг
Эскьета, Гарсия Альвеар, Кастро, Эрнандо, Мантилья, Гуйе, Альдасоро, Сайнц-Маса, Камара, Гулиашвили, Арана
Запасные: Висенте, Салинас, Д. Родригес, Мартин, Рамон, Пуэрта, Сангальи, Гомес, Каналес, Лосано, Мартинес Монтеро
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Касадо, Берналь, Ольмо, Рэшфорд, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Маркес, Левандовски, Араухо, Эрик Гарсия, Рафинья, Бардагжи, Шченсны, Педри, тер Стеген, Жоау Канселу, Фермин Лопес
Подробнее
Кубок Испании. 1/8 финала
15 января 20:00, Эль Плантио
Логотип домашней команды
Бургос
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Валенсия
Матч окончен
82’
Ирансо   Фулькье
Fermín García Murillo   Гонсалес
81’
78’
Ирансо
73’
Диего Лопес   Данджума
Мольехо
72’
64’
Андре Алмейда   Риоха
64’
Садик   Дуро
Гонсалес   Кордоба
60’
Мехия   Аппен
60’
50’
  Садик
Серхио Гонсалес   Атьенса
46’
46’
Таррега   Копете
Буньюэль   Alejandro Lizancos Saldaña
46’
2тайм
Перерыв
Córdoba Kerejeta
34’
34’
Диего Лопес
10’
  Ирансо
Бургос
Хесус Руис, Martínez Prado, Saúl del Cerro García, Córdoba Kerejeta, Буньюэль, Fermín García Murillo, Серхио Гонсалес, Экспосито, Гонсалес, Мехия, Мольехо
Запасные: Мигель, Alejandro Lizancos Saldaña, Кантеро, Кордоба, Аппен, Курро, Iván Martínez Ruiz, Гонсалес, Атьенса, Mario Cantero Mariño, Моранте
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Хесус Васкес, Джемерт, Таррега, Ирансо, Сантамария, Герра, Рамазани, Андре Алмейда, Диего Лопес, Садик
Запасные: Бельтран, Угринич, Дуро, Риоха, Копете, Гайя, Фулькье, Панач Ольмо, Пепелу, Риверо, Данджума
Подробнее
Кубок Испании. 1/8 финала
14 января 20:00, Ла Картуха
Логотип домашней команды
Бетис
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Эльче
Матч окончен
90’
+7’
Агуадо
90’
+6’
Сарабия
90’
+4’
Педроса
Форнальс
83’
Льоренте   Бартра
82’
  Чими Авила
80’
78’
Мендоса   де Сантьяго
Альтимира   Рока
73’
72’
А. Родригес
69’
Хосан   Валера
69’
Мартим Нету   Диангана
  Чими Авила
68’
Натан
63’
60’
Боаяр   А. Родригес
60’
Агуадо   Редондо
58’
  Петро
Ло Чельсо   Форнальс
55’
Бакамбу   Чими Авила
55’
Рикельме   Гарсия
55’
2тайм
Перерыв
Альтимира
19’
Бетис
Адриан, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Деосса, Альтимира, Рикельме, Ло Чельсо, Антони, Бакамбу
Запасные: Форнальс, Чими Авила, Рока, Гарсия, Гомес, Корралехо, Вальес, Лопес, Бартра, Перес
1тайм
Эльче:
Дитуро, Педроса, Петро, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Мендоса, Фебас, Агуадо, Мартим Нету, Хосан, Боаяр
Запасные: А. Родригес, Итурбе, Диаби, Нуньес, де Сантьяго, Диангана, Хори, Пенья, Редондо, Валера, Сальвадор
Подробнее
Кубок Испании. 1/8 финала
14 января 20:00, Мендисорроса
Логотип домашней команды
Алавес
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Райо Вальекано
Матч окончен
Энрикес   Кастро
90’
+1’
  Висенте
89’
Маньяс   Антонио Бланко
85’
83’
Франсиско Перес   Алеман
69’
Паласон
Гевара
65’
Тони Мартинес   Гуриди
64’
Реббаш   Аленья
64’
Калебе   Висенте
64’
62’
Нтека   Де Фрутос
61’
Трехо   Паласон
  Тони Мартинес
49’
2тайм
Перерыв
40’
Балиу   Альваро Гарсия
40’
Камельо   Чаваррия
Бенавидес
36’
35’
Франсиско Перес
Калебе
3’
Алавес
Р. Фернандес, Энрикес, Пачеко, Бенавидес, Теналья, Реббаш, Гевара, Денис Суарес, Калебе, Тони Мартинес, Маньяс
Запасные: Антонио Бланко, Сивера, Свидерски, Бальестеро, Парада, Аленья, Ибаньес, Морсильо, Кастро, Гуриди, Висенте
1тайм
Райо Вальекано:
Карденас, Эспино, Менди, Лежен, Балиу, Гумбау, Оскар Валентин, Трехо, Камельо, Франсиско Перес, Нтека
Запасные: Альваро Гарсия, Мартин, Баталья, Чаваррия, Вертрауд, Молина Колорадо, де лас Сиас, Диас, Паласон, Алеман, Де Фрутос
Подробнее
Кубок Испании. 1/8 финала
14 января 20:00, Карлос Бельмонте
Логотип домашней команды
Альбасете
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
Матч окончен
Родригес
90’
+6’
Хефте
90’
+5’
  Хефте
90’
+4’
90’
+2’
Асенсио
90’
+1’
  Гонсало Гарсия
86’
Сестеро   Мануэль Анхель
  Хефте
82’
Пачеко   Пепе Санчес
77’
77’
Давид Хименес   Карвахаль
77’
Мастантуоно   Паласиос
Бернабеу   Гомес
74’
65’
Фран Гарсия   Камавинга
65’
Хейсен   Алаба
65’
Хейсен
Мартинес Гонсалес   Родригес
58’
Дани Эскриче   Хефте
58’
Ласо   Медина
57’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Мастантуоно
  Вильяр
42’
Альбасете
Лисоаин, Бернабеу, Агуадо, Нева, Вильяр, Морено, Пачеко, Мелендес, Мартинес Гонсалес, Ласо, Дани Эскриче
Запасные: Вальверде, Гамес, Пепе Санчес, Мариньо, Велилья, Гомес, Морсильо, Хефте, Обенг, Родригес, Медина
1тайм
Реал Мадрид:
Лунин, Фран Гарсия, Хейсен, Асенсио, Давид Хименес, Гюлер, Сестеро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Мастантуоно
Запасные: Ф. Гонсалес, Мануэль Анхель, Карвахаль, Алаба, Мартинес, Себальос, Местре, Камавинга, Паласиос
Подробнее
Кубок Испании. 1/8 финала
13 января 20:00, Estadio Municipal Reino de León
Логотип домашней команды
Культураль Леонеса
Завершен
3 - 4
Логотип гостевой команды
Атлетик
Матч окончен
2 доптайм
Перерыв
Инохо   Рибейру
105’
105’
Лекуэ   Бойро
104’
  Унаи Гомес
Хусто   Кольядо
99’
1 доптайм
Перерыв
90’
+4’
Исета
Охеда
90’
+4’
90’
+4’
Берчиче
84’
И. Уильямс   Наварро
84’
Гурусета   Исета
Калеро   Rodríguez Chacón
78’
68’
Горосабель   Аресо
68’
Сансет   Унаи Гомес
Диалло   Охеда
64’
Собрино   Рибейро
64’
Диалло
64’
62’
Сансет
59’
Руис де Галаррета   Берчиче
56’
Паредес
Бичо   Гонсалес
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Сансет
  Собрино
41’
38’
  Гурусета
  Калеро
27’
26’
  Гурусета
  Калеро
16’
Культураль Леонеса
Баньюс, Инохо, Барзич, Энрике Форнос, Гарсия, Диалло, Маэстре, Собрино, Калеро, Бичо, Хусто
Запасные: Гонсалес, Кольядо, Rodríguez Chacón, Тресако, Охеда, Сатрустеги, Suárez Marcos, Carlos Luengo Aguado, Рибейро, Рафус, Рибейру
1тайм
Атлетик:
Падилья, Лекуэ, Паредес, Вивиан, Горосабель, Н. Уильямс, Хаурегисар, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Сансет, Гурусета
Запасные: Унаи Симон, Аресо, Монреаль, Исета, Рего Мора, Берчиче, Бойро, Унаи Гомес, Наварро, Санчес, Серрано
Подробнее
Кубок Испании. 1/8 финала
13 января 20:00, Риасор
Логотип домашней команды
Депортиво
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
Патино   Bil Dornol Nsongo Tonfack
84’
84’
Симеоне   Хименес
Эддахаури   Noé Carrillo Collazo
66’
Сориано   Еремай
66’
61’
  Гризманн
58’
Альварес   Серлот
58’
Молина   Альмада
58’
Алекс Баэна   Барриос
Мелья   Крус
57’
Эррера   Мулаттьери
57’
2тайм
Перерыв
Депортиво
Парреньо, Куальята, Барсия, Lucas Dominique Noubi Ngnokam, Альтимира, Хурадо, Сориано, Патино, Эррера, Мелья, Эддахаури
Запасные: Puerto Huerta, Грагера, Рубен, Комас, Лоурейро, Эскудеро, Еремай, Noé Carrillo Collazo, Мулаттьери, Крус, Bil Dornol Nsongo Tonfack
1тайм
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Алекс Баэна, Кардозо, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Облак, Эскивель, Мартинес, Белаид, Барриос, Альмада, Серрано, Серлот, Хименес, Ле Норман
Подробнее
Кубок Испании. 1/8 финала
13 января 20:00, Реале Арена
Логотип домашней команды
Реал Сосьедад
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 4 - 3
Логотип гостевой команды
Осасуна
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 3
Катена
Захарян
Галан
Серхио Гомес
Торро
Солер
Монкайола
Гедеш
Будимир
Ойарсабаль
Пен
Перерыв
120’
Будимир
2 доптайм
Перерыв
Ойарсабаль
105’
105’
+1’
Эррера
Матараццо
105’
99’
Рауль Гарсия   Будимир
1 доптайм
Перерыв
  Субельдия
90’
+2’
Оускарссон   Мартин
90’
Чалета-Цар   Оускарссон
89’
85’
Хуан Крус   Катена
84’
Муньос   Торро
Кубо
77’
  Туррьентес
75’
Сучич   Гедеш
74’
Арамбуру   Одриосола
74’
71’
Мойсес Гомес   Рубен Гарсия
68’
Рауль Гарсия
63’
Барха   Галан
63’
Аргибиде   Розье
58’
Эррандо
Горрочатеги   Туррьентес
55’
Барренечеа   Захарян
55’
2тайм
Перерыв
43’
Монкайола
17’
  Ойарсабаль
4’
  Монкайола
Реал Сосьедад
Марреро, Чалета-Цар, Субельдия, Серхио Гомес, Арамбуру, Горрочатеги, Солер, Сучич, Барренечеа, Кубо, Ойарсабаль
Запасные: Муньос, Одриосола, Туррьентес, Захарян, Браис Мендес, Гедеш, Ремиро, Марин, Элустондо, Мартин, Оускарссон
1тайм
Осасуна:
Фернандес, Хуан Крус, Эррандо, Бойомо, Аргибиде, Монкайола, Муньос, Барха, Мойсес Гомес, Бретонес, Рауль Гарсия
Запасные: Галан, Торро, Эррера, Рубен Гарсия, Беккер, Муньос, Орос, Розье, Катена, Осамбела, Будимир
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Испании

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54256 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
