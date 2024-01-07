«Они делают все, чтобы не потерять чемпионство». Александр Мостовой оценил трансферную политику «Зенита»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о грядущих приобретениях «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Неудивительно, что «Зенит» начинает скупать футболистов. Они делают все, чтобы не потерять чемпионство. Было понятно, что «Зенит» будет активно работать над трансферами этой зимой.

Думаю, весной «Зенит» будет другим - выглядеть иначе, увереннее. Все-таки после потери Малкома был небольшой спад. А сейчас, возможно, придет новая звезда. Посмотрим. Тем интереснее будет наблюдать за чемпионской гонкой», - заявил Мостовой.

Ранее «Зенит» объявил о подписании двух новичков. Из «Коринтианса» в российский клуб перешел нападающий Педро, а из «Флуминенсе» - защитник Нино. Ранее СМИ сообщали, что третьим новичком сине-бело-голубых станет Ильзат Ахметов. Также, по слухам, «Зенит» близок к подписанию вингера «Палмейраса» Артура.

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