Франк Артига: «Мечтаю сделать «Рубин» чемпионом. Видно, насколько амбициозен этот клуб»

Артига: мечтаю сделать «Рубин» чемпионом.

Новый тренер «Рубина » Франк Артига мечтает привести казанцев к чемпионскому титулу.

После 18 матчей «Рубин» занимает в РПЛ 7-е место.

– О чем вы мечтаете?

– Если говорить о моей карьере, то я добился немалого, прошел большой путь. Но сегодня я мечтаю о том, чтобы сделать «Рубин» чемпионом. Да, сейчас мы далеки от этого. Это бесспорно, что нам предстоит большой путь, нужно идти шаг за шагом. Но я вижу, какие амбиции в этом клубе.

Даже если посмотреть на ту современную базу, которую сейчас строят для команды и академии, то видно, насколько амбициозен этот клуб. Увидел, как руководители верят в академию и молодых игроков. Это отношение говорит о том, что футбольный клуб «Рубин» – это не просто команда. Клуб представляет целый регион и культуру. Поэтому моя мечта — снова сделать «Рубин» чемпионом страны, – сказал Артига.