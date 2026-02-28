РПЛ вернулась со скандалом в матче «Зенита» и «Балтики», жеребьевка ЛЧ, Россия сыграет с Никарагуа и Мали, Медведев в финале, сговор с судьями повлиял на 22 игры «Торпедо» и другие новости

1. РПЛ вернулась ! И сразу со скандалом: «Зенит» одолел «Балтику» (1:0) благодаря голу Энрике на 87-й, но до этого судья отменил гол «Балтики» с углового из-за офсайда и влияния на вратаря. «Балтика» недовольна и пойдет в ЭСК , отметивший юбилей Семак и многие бывшие судьи согласны с отменой, большинство комментаторов и журналистов – против .

2. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» (в шестой раз за 7 последних сезонов!), «ПСЖ» против «Челси», «Барса» встретится с «Ньюкаслом», «Арсенал» – с «Байером». Также прошли жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций .

3. Сборная России сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.

4. В Fonbet КХЛ «Авангард» победил «Металлург» (3:2 ОТ), «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» (3:2 Б), «Северсталь» уступила «Торпедо» (1:2), ЦСКА отыгрался с 0:4 и победил «Шанхай»(6:5 ОТ).

5. Даниил Медведев победил Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае. В финале россиянин сыграет с Тэллоном Грикспором, победившим Андрея Рублева.

6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас» (3:2) и приблизился к зоне плей-офф , Овечкин не забил в 7-м матче подряд . «Миннесота» с 33-м голом Капризова в сезоне не справилась с «Ютой» (2:5) с 0+2 от Сергачева . Все результаты дня – здесь .

7. НБА. «Детройт» одолел «Кливленд» в овертайме, «Оклахома» справилась с «Денвером» (тоже в ОТ), «Бостон» разгромил «Бруклин» с 5 очками Дёмина и другие результаты .

8. На результаты 22 матчей «Торпедо» повлиял сговор с судьями , 13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения. Об этом сообщила представитель МВД России Волк.

9. CAS признал дискриминационным решение FIS о недопуске россиян к олимпийской квалификации.

10. Этери Тутберидзе дала интервью после Олимпиады. Тренер сказала , что у Петросян «практически и не было» тройного акселя, отметила , что «четверной – это не то, что ты пошел и купил в магазине», и выразила мнение, что Аделию «очень хорошо судили на Олимпиаде». Также Тутберидзе заявила , что Томас Бах «обязан официально перед ней извиниться», выразила уважение характеру Александры Трусовой и отметила политизированность танцев на льду.

11. Финал Кубка России по биатлону. Вагин выиграл спринт, Халили – 2-й, Евменов – 3-й, Латыпов – 12-й, Бажин – 13-й.

12. В единственном матче дня в АПЛ «Астон Вилла» уступила «Вулверхэмптону» (0:2).

13. Неймар станцевал у углового флага после гола, как Винисиус, и показал на фамилию на спине перед фанатами «Васко да Гама». Празднование было посвящено игроку «Реала»: «Танец – это радость и спонтанность. Я сказал ему: празднуй так же, несмотря на оскорбления и расизм ». Тиаго Силва, Дрогба, Эвра, Сонг поддержали форварда «Сантоса».

14. Аудитория Олимпиады-2026 на Okko составила около 8 миллионов зрителей .

15. Экс-глава «Локомотива» Липатов приговорен к 10 годам тюрьмы за пособничество и подстрекательство к убийству.

16. ISU может запретить спортсменам и тренерам публично критиковать судейство в фигурном катании, сообщает «РИА Новости».

17. Александр Усик и Рико Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе.

18. Хавбек «Локо» Вера похудел почти на 5 кг к возобновлению сезона. Аргентинец приехал на сборы с лишним весом.

Цитаты дня.

Алексей Ягудин: «В нашей стране не учат катанию, а учат прыгать, прыгать и прыгать . Потом люди говорят, почему за компоненты такие низкие оценки»

Луис Энрике: «Сафонов идеально подходит «ПСЖ» . У него есть все качества топ-вратаря»

Карасев о международной карьере: «Может, завтра все закончится и я на ЧМ-2026 еще поеду. Ну вдруг?!»

Вероника Степанова: «Завтра я испытаю то, о чем мечтают тысячи поклонниц Большунова – прикосновение лучшего лыжника России всех времен »

Глейхенгауз об Алисе Лью: «Российским фигуристкам сложно быть на таком расслабленном вайбе и получать удовольствие . Страна ждет от них победы»

Гаджиев за паузы в Рамадан в РПЛ: «Держащие пост заслуживают такого отношения. Постулаты светского общества менялись, а религии вечны – у любой из них основа правильная»

Жена Семака поздравила мужа с 50-летием: «С днем рождения, моя легенда . Быть твоей любимой женщиной – самый большой подарок от Бога. Желаю прожить до ста лет»

«Сами его облизывайте, как Шаман Байкал» . Разин – журналисту в Омске на вопрос о Серебрякове