  • РПЛ вернулась со скандалом в матче «Зенита» и «Балтики», жеребьевка ЛЧ, Россия сыграет с Никарагуа и Мали, Медведев в финале, сговор с судьями повлиял на 22 игры «Торпедо» и другие новости
58

1. РПЛ вернулась! И сразу со скандалом: «Зенит» одолел «Балтику» (1:0) благодаря голу Энрике на 87-й, но до этого судья отменил гол «Балтики» с углового из-за офсайда и влияния на вратаря. «Балтика» недовольна и пойдет в ЭСК, отметивший юбилей Семак и многие бывшие судьи согласны с отменой, большинство комментаторов и журналистов – против.

2. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» (в шестой раз за 7 последних сезонов!), «ПСЖ» против «Челси», «Барса» встретится с «Ньюкаслом», «Арсенал» – с «Байером». Также прошли жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций.

3. Сборная России сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.

4. В Fonbet КХЛ «Авангард» победил «Металлург» (3:2 ОТ), «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» (3:2 Б), «Северсталь» уступила «Торпедо» (1:2), ЦСКА отыгрался с 0:4 и победил «Шанхай»(6:5 ОТ).

5. Даниил Медведев победил Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае. В финале россиянин сыграет с Тэллоном Грикспором, победившим Андрея Рублева.

6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас» (3:2) и приблизился к зоне плей-офф, Овечкин не забил в 7-м матче подряд. «Миннесота» с 33-м голом Капризова в сезоне не справилась с «Ютой» (2:5) с 0+2 от Сергачева. Все результаты дня – здесь

7. НБА. «Детройт» одолел «Кливленд» в овертайме, «Оклахома» справилась с «Денвером» (тоже в ОТ), «Бостон» разгромил «Бруклин» с 5 очками Дёмина и другие результаты

8. На результаты 22 матчей «Торпедо» повлиял сговор с судьями, 13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения. Об этом сообщила представитель МВД России Волк.

9. CAS признал дискриминационным решение FIS о недопуске россиян к олимпийской квалификации.

10. Этери Тутберидзе дала интервью после Олимпиады. Тренер сказала, что у Петросян «практически и не было» тройного акселя, отметила, что «четверной – это не то, что ты пошел и купил в магазине», и выразила мнение, что Аделию «очень хорошо судили на Олимпиаде». Также Тутберидзе заявила, что Томас Бах «обязан официально перед ней извиниться», выразила уважение характеру Александры Трусовой и отметила политизированность танцев на льду.

11. Финал Кубка России по биатлону. Вагин выиграл спринт, Халили – 2-й, Евменов – 3-й, Латыпов – 12-й, Бажин – 13-й.

12. В единственном матче дня в АПЛ «Астон Вилла» уступила «Вулверхэмптону» (0:2).

13. Неймар станцевал у углового флага после гола, как Винисиус, и показал на фамилию на спине перед фанатами «Васко да Гама». Празднование было посвящено игроку «Реала»: «Танец – это радость и спонтанность. Я сказал ему: празднуй так же, несмотря на оскорбления и расизм». Тиаго Силва, Дрогба, Эвра, Сонг поддержали форварда «Сантоса».

14. Аудитория Олимпиады-2026 на Okko составила около 8 миллионов зрителей.

15. Экс-глава «Локомотива» Липатов приговорен к 10 годам тюрьмы за пособничество и подстрекательство к убийству.

16. ISU может запретить спортсменам и тренерам публично критиковать судейство в фигурном катании, сообщает «РИА Новости».

17. Александр Усик и Рико Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе.

18. Хавбек «Локо» Вера похудел почти на 5 кг к возобновлению сезона. Аргентинец приехал на сборы с лишним весом.

Цитаты дня.

Алексей Ягудин: «В нашей стране не учат катанию, а учат прыгать, прыгать и прыгать. Потом люди говорят, почему за компоненты такие низкие оценки»

Луис Энрике: «Сафонов идеально подходит «ПСЖ». У него есть все качества топ-вратаря»

Карасев о международной карьере: «Может, завтра все закончится и я на ЧМ-2026 еще поеду. Ну вдруг?!»

Вероника Степанова: «Завтра я испытаю то, о чем мечтают тысячи поклонниц Большунова – прикосновение лучшего лыжника России всех времен»

Глейхенгауз об Алисе Лью: «Российским фигуристкам сложно быть на таком расслабленном вайбе и получать удовольствие. Страна ждет от них победы»

Гаджиев за паузы в Рамадан в РПЛ: «Держащие пост заслуживают такого отношения. Постулаты светского общества менялись, а религии вечны – у любой из них основа правильная»

Жена Семака поздравила мужа с 50-летием: «С днем рождения, моя легенда. Быть твоей любимой женщиной – самый большой подарок от Бога. Желаю прожить до ста лет»

«Сами его облизывайте, как Шаман Байкал». Разин – журналисту в Омске на вопрос о Серебрякове

утренний дайджест
Доброе утро, мужики. Вчера уже писал, скажу ещё раз. Гол Балтики чистый, мне как болельщику Зенита просто мерзко от такого. Мой клуб должен побеждать в красивой и честной борьбе, а не из-за нарисованных каких-то линий. Такая победа не радует ничем
Ответ Зенит-моя судьба!
Доброе утро, мужики. Вчера уже писал, скажу ещё раз. Гол Балтики чистый, мне как болельщику Зенита просто мерзко от такого. Мой клуб должен побеждать в красивой и честной борьбе, а не из-за нарисованных каких-то линий. Такая победа не радует ничем
Молодец
Ответ Зенит-моя судьба!
Доброе утро, мужики. Вчера уже писал, скажу ещё раз. Гол Балтики чистый, мне как болельщику Зенита просто мерзко от такого. Мой клуб должен побеждать в красивой и честной борьбе, а не из-за нарисованных каких-то линий. Такая победа не радует ничем
Молодец!!! Вы правы!!!
У чертей из вар-центра в школе по черчению была двойка. Но свою основную задачу - удоволетворить Милллера - выполнили.
Ответ Мистер Уайт
У чертей из вар-центра в школе по черчению была двойка. Но свою основную задачу - удоволетворить Милллера - выполнили.
Зато у них, этих чертей, всё хорошо в школе было с математикой, плюсовать они хорошо научились.
Ответ Мистер Уайт
У чертей из вар-центра в школе по черчению была двойка. Но свою основную задачу - удоволетворить Милллера - выполнили.
Как Шаман Байкалу сделали приятное
Вот так убивают интерес к рпл
Ответ Ваго2
Вот так убивают интерес к рпл
Интерес к РПЛ убивает ещё и футбол в который играют клубы, тем более из верхней пятёрки. Смотрел вчера по одному тайму. После первого заснул(гладя как они катают вату) второй пришлось смотреть уже в записи.
Ответ Ваго2
Вот так убивают интерес к рпл
Этот точно
Я предлагаю отдать Миллерам это золото, а за второе место играть как за чемпионство и будет честно и интересно, зато мы будем знать где правда!!!
Ответ +79181010063
Я предлагаю отдать Миллерам это золото, а за второе место играть как за чемпионство и будет честно и интересно, зато мы будем знать где правда!!!
Давай-давай ставь минусы, правда все равно есть, она ждёт!!!!
Ответ +79181010063
Я предлагаю отдать Миллерам это золото, а за второе место играть как за чемпионство и будет честно и интересно, зато мы будем знать где правда!!!
Посмотрим как Зенит с Балтикой в кубке сыграет
Позорная рпл, позорная система старых престарых совковых функционеров залезла везде! А вчерашнее лицо лжеболельщика Зенита просто символ этого беспредела!
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Позорная рпл, позорная система старых престарых совковых функционеров залезла везде! А вчерашнее лицо лжеболельщика Зенита просто символ этого беспредела!
Сам был в шоке от такой игры Зенита
Зенит со своим юбилеем только еще больше позорится…
Ответ Sgi
Зенит со своим юбилеем только еще больше позорится…
Жесть конечно полная
Всем хорошего, субботнего последнего зимнего дня!
Самый большой подарок на день рождения Семака получили судьи матча
Зенит и Реал Мадрид два придворных клуба от которых всем нормальным болелам мерзко
Реально приятно читать комментарии порядочных и честных людей.
