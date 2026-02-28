  • Спортс
  • Саутгейт не возглавит «МЮ»: «Я не в активном поиске и избалован – у меня была одна из лучших работ в мировом футболе»
Саутгейт не возглавит «МЮ»: «Я не в активном поиске и избалован – у меня была одна из лучших работ в мировом футболе»

Экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что пока не собирается возобновлять карьеру.

Саутгейт считается одним из кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

«Не горю желанием тренировать в Премьер-лиге. Я делал это в 35 лет, заняв 12-е место [с «Мидлсбро»]. Кто сейчас на этой позиции – «Борнмут», «Брайтон»? У меня была одна из самых лучших работ в мировом футболе [со сборной], так что я избалован. Важные матчи, работа с выдающимися игроками. Никакого вмешательства со стороны владельца.

Я не хочу тренировать другую национальную команду. Клуб? Честно говоря, это не то, чем я хочу заниматься. Сейчас, спустя два года после ухода из сборной, я не в активном поиске тренерской работы», – сказал Саутгейт.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mirror
Саутгейт спасает МЮ не возглавив.
Ответ Someone from Internet
Саутгейт спасает МЮ не возглавив.
Сдругим тринером Англия сталабы чемпионом.
Да ты физрук каких поискать ещё, МЮ конечно "умеет" находить тренеров себе, но Саутгейт это уже слишком. При Кэррике команда расцвела действительно.
и не надо.скучный тип
Какой ещё МЮ? Этот физрук даже Бернли не факт, что потянет
Заруинил сильнейшее поколение в сборной, ведет себя как ферзь..
Фанаты МЮ так надеялись, но увы не судьба
А кто ему этот вопрос задал и кому он заявил?
Это очень радует)
Даром не сдался этот физрук
