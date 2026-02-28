Саутгейт не возглавит «МЮ»: «Я не в активном поиске и избалован – у меня была одна из лучших работ в мировом футболе»

Саутгейт не возглавит «МЮ»: я не в активном поиске и избалован.

Экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что пока не собирается возобновлять карьеру.

Саутгейт считается одним из кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед » и «Кристал Пэлас».

«Не горю желанием тренировать в Премьер-лиге. Я делал это в 35 лет, заняв 12-е место [с «Мидлсбро»]. Кто сейчас на этой позиции – «Борнмут», «Брайтон»? У меня была одна из самых лучших работ в мировом футболе [со сборной], так что я избалован. Важные матчи, работа с выдающимися игроками. Никакого вмешательства со стороны владельца.

Я не хочу тренировать другую национальную команду. Клуб? Честно говоря, это не то, чем я хочу заниматься. Сейчас, спустя два года после ухода из сборной, я не в активном поиске тренерской работы», – сказал Саутгейт.