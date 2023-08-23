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Алексей Сафонов предположил, что легионеры «Зенита» не покидают клуб из-за курса евро

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Агент Алексей Сафонов объяснил, почему ряд иностранных футболистов «Зенита» останется в петербургской команде.

«Останутся ли Клаудиньо, Барриос и Вендел в «Зените»? Думаю, в это трансферное окно они вряд ли уйдут, останутся до зимы. Победа ли это руководства «Зенита»? Нет, сейчас просто такая ситуация, что удерживать сложно. Наверное, игроки просто получают зарплату по курсу евро на день выдачи или вообще в евро», – цитирует Сафонова Legalbet.

Дольше всех среди действующих легионеров за «Зенит» выступает Вильмар Барриос. Полузащитник перешел в коллектив из Санкт-Петербурга в феврале 2019 года. Действующий контракт 29-летнего колумбийца действует до лета 2026 года.

Суммарно Transfermarkt оценивает Клаудиньо, Вендела и Барриоса в 62 миллиона евро. За 60 миллионов евро в нынешнее трансферное окно покинул атакующий хавбек Малком, перешедший в саудовский «Аль-Хиляль».

После пятого тура чемпионата России «Зенит» располагается на четвертом месте с 10 очками в активе.

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1 комментарий

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Доктор Верховцев
«получают зарплату по курсу евро на день выдачи»

Я так импортную мебельную фурнитуру покупаю. С каждым разом слёз всё больше.
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