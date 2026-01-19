Вратарь Сенегала Менди про 1:0 в финале Кубка Африки: «Всякое случается – главное, что футбол победил. Миллионы сенегальцев счастливы, нужно оставить споры позади»

Вратарь Сенегала Менди о финале Кубка Африки: главное, что футбол победил.

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал победу над Марокко в финале Кубка африканских наций.

Сенегал одержал победу в дополнительное время со счетом 1:0.

На 14-й минуте добавленного ко второму тайму времени Менди совершил сэйв после удара с пенальти Браима Диаса, пробившего паненкой. Удару предшествовали длительные разборки , связанные с назначением одиннадцатиметрового, команда Сенегала покидала поле.

«Мы не хотим говорить сгоряча. Всякое случается, но, в конце концов, важно, что футбол победил. Марокко ждало этого трофея более 50 лет. Они сделали все, что могли, но мы ответили по-своему, и сегодня вечером мы празднуем победу Сенегала .

Что касается [незабитого] пенальти [Браима Диаса ], то он попытался пробить паненкой, но я устоял на ногах. Мы оставались в игре, и в тот момент я помог своей команде. Мы были полны решимости выиграть этот финал и привезти трофей домой. Миллионы сенегальцев счастливы, и мы будем радоваться этому.

Нужно оставить споры позади. Мы сделали это вместе и вернулись [на поле] вместе. Это все, что имеет значение. Сегодня мы можем гордиться собой», – сказал Менди в эфире BeIN Sports.

АААААААА! Дичь, безумие и отвага в финале Кубка Африки! Вы такого НИКОГДА не видели ⚡