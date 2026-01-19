  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь Сенегала Менди про 1:0 в финале Кубка Африки: «Всякое случается – главное, что футбол победил. Миллионы сенегальцев счастливы, нужно оставить споры позади»
7

Вратарь Сенегала Менди про 1:0 в финале Кубка Африки: «Всякое случается – главное, что футбол победил. Миллионы сенегальцев счастливы, нужно оставить споры позади»

Вратарь Сенегала Менди о финале Кубка Африки: главное, что футбол победил.

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал победу над Марокко в финале Кубка африканских наций.

Сенегал одержал победу в дополнительное время со счетом 1:0.

На 14-й минуте добавленного ко второму тайму времени Менди совершил сэйв после удара с пенальти Браима Диаса, пробившего паненкой. Удару предшествовали длительные разборки, связанные с назначением одиннадцатиметрового, команда Сенегала покидала поле.

«Мы не хотим говорить сгоряча. Всякое случается, но, в конце концов, важно, что футбол победил. Марокко ждало этого трофея более 50 лет. Они сделали все, что могли, но мы ответили по-своему, и сегодня вечером мы празднуем победу Сенегала.

Что касается [незабитого] пенальти [Браима Диаса], то он попытался пробить паненкой, но я устоял на ногах. Мы оставались в игре, и в тот момент я помог своей команде. Мы были полны решимости выиграть этот финал и привезти трофей домой. Миллионы сенегальцев счастливы, и мы будем радоваться этому.

Нужно оставить споры позади. Мы сделали это вместе и вернулись [на поле] вместе. Это все, что имеет значение. Сегодня мы можем гордиться собой», – сказал Менди в эфире BeIN Sports.

АААААААА! Дичь, безумие и отвага в финале Кубка Африки! Вы такого НИКОГДА не видели ⚡

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14573 голоса
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
logoКубок Африки
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРеал Мадрид
logoЭдуар Менди
logoАль-Ахли Джидда
logoБраим Диас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каким был Кубок Африки: рекордным по голам и слабым на сенсации
19 января, 07:15
Тренер Марокко Реграги о 0:1: «Поздравляем Сенегал, несмотря на разочаровывающее представление об африканском футболе. Атмосфера была нездоровой с самого начала»
18 января, 22:34
Сенегал выиграл 2 Кубка Африки из 3 последних – прежде трофеев не было. Марокко не побеждает с 1976-го
18 января, 21:57
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
28 минут назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
2 минуты назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
15 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
16 минут назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
42 минуты назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41