«Барселона» впервые с 1945-го пять раз попала в каркас ворот в Ла Лиге и не победила. В топ-лигах такое лишь во 2-й раз за 21 сезон

«Барселона» пять раз попала в штангу или перекладину в игре с «Сосьедадом».

«Барселона » стала второй командой в топ-лигах Европы за 21 сезон, не победившей при пяти попаданиях в каркас ворот.

Команда Ханси Флика сегодня уступила «Сосьедаду » (1:2).

В последний раз «блаугране» не удавалось выиграть матч Ла Лиги после 5 ударов в штанги и/или перекладину в 1945 году. Тогда она сыграла вничью с «Мурсией».

За время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2006/07) в топ-лигах подобное происходило только дважды . Один случай – сегодня, другой – в матче «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года.