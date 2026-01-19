«Барселона» впервые с 1945-го пять раз попала в каркас ворот в Ла Лиге и не победила. В топ-лигах такое лишь во 2-й раз за 21 сезон
«Барселона» пять раз попала в штангу или перекладину в игре с «Сосьедадом».
«Барселона» стала второй командой в топ-лигах Европы за 21 сезон, не победившей при пяти попаданиях в каркас ворот.
Команда Ханси Флика сегодня уступила «Сосьедаду» (1:2).
В последний раз «блаугране» не удавалось выиграть матч Ла Лиги после 5 ударов в штанги и/или перекладину в 1945 году. Тогда она сыграла вничью с «Мурсией».
За время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2006/07) в топ-лигах подобное происходило только дважды. Один случай – сегодня, другой – в матче «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года.
