Мане признан MVP Кубка Африки, Буну – лучшим вратарем
Хавбек сборной Сенегала Садьо Мане признан самым ценным игроком Кубка Африки-2026.
В 7 матчах турнира на счету полузащитника «Аль-Насра» 2 гола и 3 ассиста.
В финале против Марокко (1:0) сборная Сенегала уходила с поля в знак протеста против назначенного пенальти, но Мане призвал партнеров вернуться.
Лучшим вратарем Кубка Африки признан Яссин Буну из сборной Марокко, на счету которого 5 матчей на ноль.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Kawowo
