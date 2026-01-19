Мане признан MVP Кубка Африки, Буну – лучшим вратарем

Хавбек сборной Сенегала Садьо Мане признан самым ценным игроком Кубка Африки-2026.

В 7 матчах турнира на счету полузащитника «Аль-Насра » 2 гола и 3 ассиста.

В финале против Марокко (1:0) сборная Сенегала уходила с поля в знак протеста против назначенного пенальти, но Мане призвал партнеров вернуться.

Лучшим вратарем Кубка Африки признан Яссин Буну из сборной Марокко, на счету которого 5 матчей на ноль.