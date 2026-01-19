«Реал» выразил соболезнования после столкновения поездов в Кордове – один состав сошел с рельсов и врезался в другой. В железнодорожной катастрофе погибли не менее 5 человек
«Реал» выразил соболезнования в связи с трагедией в Кордове.
«Реал» выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в испанской провинции Кордова.
Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Адамус – поезд из Малаги в Пуэрта-де-Аточа сошел с рельсов, выехав на соседний путь, что повлекло сход с рельсов другого поезда, следовавшего из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву.
В результате происшествия погибло не менее пяти человек, несколько пассажиров получили ранения.
«Реал Мадрид», его президент и Совет директоров выражают свои глубочайшие соболезнования, любовь и поддержку семьям и близким погибших в железнодорожной катастрофе в Адамусе, Кордова. Пусть они покоятся с миром.
Наш клуб также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
