Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после матча 21-го тура РПЛ против «Урала» (2:0) ответил на вопрос корреспондента «Спорт День за Днем». Он прокомментировал отставку своего старшего брата Александра с поста главного тренера «Кармиотисса».

«Знал ли я об этом? Нет, для меня это тоже новость. Она ведь во время матча появилась, я не мог знать об этом. Представители клуба говорят, что это было его решение? Я у него спрошу. Он меня не предупреждал», – передает слова Кержакова корреспондент «Спорта День за Днем» Анна Коробкова.

Сегодня было официально объявлено об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера «Кармиотиссы», который занимал с 8 февраля.

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