757

Чемпионат Англии. «Брайтон» поделил очки с «Борнмутом»

В АПЛ прошли матчи 22-го тура.

В 22-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» (2:0), «Челси» дома победил «Брентфорд» (2:0), «Ливерпуль» на своем поле не справился с «Бернли» (1:1), «Арсенал» в гостях поделил очки с «Ноттингем Форест» (0:0).

В воскресенье «Астон Вилла» проиграла «Эвертону» (0:1).

Чемпионат Англии

22-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 22 тур
19 января 20:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Логотип домашней команды
Брайтон
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Борнмут
Матч окончен
90’
+9’
Хименес   Милосавлевич
  Костулас
90’
+1’
Кадыоглу   Боскальи
89’
85’
Петрович
83’
Смит
79’
Адли   Диаките
Уэлбек   Костулас
77’
ван Хекке
77’
72’
Крупи   Кристи
71’
Тавернье   Смит
Гомес   Рюттер
66’
Хиншелвуд   Балеба
66’
Груда   Минте
66’
60’
Сенеси
Уэлбек
58’
Хюрцелер
56’
2тайм
Перерыв
32’
  Тавернье
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Велтман, Гросс, Хиншелвуд, Митома, Гомес, Груда, Уэлбек
Запасные: Стил, Айяри, Рюттер, Милнер, Боскальи, Костулас, Коппола, Балеба, Минте
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кук, Скотт, Тавернье, Адли, Крупи, Эванилсон
Запасные: Форстер, Диаките, Милосавлевич, Дакоста, Сади, Смит, Рис-Доттин, Кристи, Стивенс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 22 тур
17 января 12:30, Олд Траффорд
Логотип домашней команды
Манчестер Юнайтед
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
Бруну Фернандеш   Маунт
90’
+1’
Шоу   Хевен
90’
+1’
Каземиро   Угарте
81’
80’
Холанд   Мукаса
80’
Доку   Аит-Нури
80’
Бернарду Силва   Рейндерс
  Доргу
76’
75’
Льюис
Мбемо   Матеус Кунья
71’
  Мбемо
65’
48’
О`Райли
46’
Фоден   Шерки
46’
Аллейн   О`Райли
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Родри Эрнандес
Шоу
17’
Диогу Далот
11’
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Доргу, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Байындыр, Йоро, Маунт, Угарте, Флетчер, Матеус Кунья, Маласиа, Хевен, Шешко
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аке, Аллейн, Хусанов, Льюис, Родри Эрнандес, Доку, Бернарду Силва, Фоден, Семеньо, Холанд
Запасные: Мфуни, Шерки, Мукаса, Макайду, Траффорд, Аит-Нури, О`Райли, Рейндерс, Беттинелли
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 22 тур
17 января 15:00, Стэмфорд Бридж
Логотип домашней команды
Челси
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Брентфорд
Матч окончен
90’
+4’
Ярмолюк   Донован
Палмер
90’
+1’
Джеймс   Ачимпонг
85’
Фернандес   Хато
85’
Фофана
83’
82’
Хенри   Хики
82’
Шаде   Льюис-Поттер
77’
Дамсгор   Уаттара
  Палмер
76’
Жоао Педро   Делап
74’
Кукурелья
67’
Адарабиойо   Фофана
58’
Гарначо   Сантос
57’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Янельт
36’
Шаде
  Жоао Педро
26’
Челси
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Джеймс, Фернандес, Кайседо, Гарначо, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Бадьяшиль, Ачимпонг, Хато, Фофана, Гиу, Йоргенсен, Сантос, Делап, Джордж
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Хенри, Коллинз, Айер, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Йенсен, Игор Тиаго
Запасные: Донован, Нелсон, Хики, Пиннок, Уаттара, Льюис-Поттер, Фуро, Вальдимарссон, ван ден Берг
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 22 тур
17 января 15:00, Элланд Роуд
Логотип домашней команды
Лидс
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Фулхэм
Матч окончен
90’
+5’
Куси-Асаре
Ааронсон   Борнаув
90’
+4’
  Нмеча
90’
+1’
88’
Уилсон   Диоп
88’
Хименес   Куси-Асаре
87’
Куэнка
Богл   Нмеча
81’
Груев   Танака
81’
77’
Смит-Роу   Кинг
Окафор   Ньонто
70’
66’
Лукич   Кэрни
65’
Сессеньон   де Маседо
56’
Уилсон
2тайм
Перерыв
Ампаду
41’
28’
Силва
28’
Лукич
27’
Кастань
Лидс
Дарлоу, Стрейк, Родон, Джастин, Гудмундссон, Ампаду, Груев, Ааронсон, Богл, Окафор, Калверт-Льюин
Запасные: Буонанотте, Нмеча, Ньонто, Борнаув, Байрэм, Танака, Пиру, Лукас Перри, Лонгстафф
1тайм
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Куэнка, Андерсен, Кастань, Берге, Лукич, Смит-Роу, Сессеньон, Уилсон, Хименес
Запасные: Диоп, Амисса, Кинг, Рид, Кэрни, Лекомт, Траоре, Куси-Асаре, де Маседо
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 22 тур
17 января 15:00, Энфилд
Логотип домашней команды
Ливерпуль
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Бернли
Матч окончен
90’
+2’
Хамфрис
90’
+1’
Барнс
90’
Эдвардс   Межбри
90’
Флорентину   Тшауна
Джонс   Кьеза
87’
85’
Угочукву   Лоран
Гравенберх   Мак Аллистер
78’
Керкез   Робертсон
78’
Гакпо   Нгумоа
78’
74’
Броя   Фостер
74’
Эстев   Экдаль
65’
  Эдвардс
2тайм
Перерыв
  Виртц
42’
Керкез
40’
Собослаи
32’
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Собослаи, Гравенберх, Гакпо, Джонс, Виртц, Экитике
Запасные: Гомес, Мак Аллистер, Кьеза, Нгумоа, Робертсон, Эндо, Ньони, Рэмзи, Мамардашвили
1тайм
Бернли:
Дубравка, Хамфрис, Эстев, Туанзебе, Энтони, Эдвардс, Пирес, Флорентину, Угочукву, Уокер, Броя
Запасные: Межбри, Лоран, Бруун Ларсен, Тшауна, Барнс, Хартман, Экдаль, Фостер, Вайсс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 22 тур
17 января 15:00, Стэдиум оф Лайт
Логотип домашней команды
Сандерленд
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Кристал Пэлас
Матч окончен
Мандл   Серкин
88’
Бробби   Майенда
84’
  Бробби
71’
Альдерете
66’
63’
Митчелл
Мукиеле
63’
Хьюм
48’
2тайм
Перерыв
36’
Уортон
  Ле Фе
33’
30’
  Пино
17’
Ричардс
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Мандл, Ле Фе, Хьюм, Бробби
Запасные: Пэттерсон, Майенда, О`Нин, Аденгра, Серкин, Изидор, Гертрюйда, Нил, Ригг
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Лерма, Лакруа, Ричардс, Пино, Джонсон, Митчелл, Хьюз, Уортон, Девенни, Матета
Запасные: Дрейкс-Томас, Уче, Родни, Имрей, Мэттьюз, Бенитес, Канво, Соса, Риад
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 22 тур
17 января 15:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Логотип домашней команды
Тоттенхэм
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Вест Хэм
Матч окончен
90’
+6’
Фернандеш   Килмен
90’
+3’
  Уилсон
90’
+1’
Кастельянос   Уилсон
Одобер   Бергвалль
90’
84’
Эшпириту Санту
79’
Пабло   Гидо Родригес
Спенс
78’
72’
Соучек
  Ромеро
64’
Тель   Соланке
62’
ван де Вен
57’
52’
Боуэн
Грэй   Биссума
46’
2тайм
Перерыв
Ромеро
45’
+1’
Грэй
39’
Дэвис   Спенс
19’
Дэвис
19’
15’
  Саммервилл
1’
Кастельянос
Тоттенхэм
Викарио, Дэвис, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Галлахер, Тель, Симонс, Одобер, Коло-Муани
Запасные: Удоджи, Спенс, Скарлетт, Дрэгушин, Данзо, Бергвалль, Соланке, Кински, Биссума
1тайм
Вест Хэм:
Ареоля, Скарлз, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Пабло, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Килмен, Уилсон, Канте, Хермансен, Гидо Родригес, Поттс, Уокер-Питерс, Игор Жулио, Майерс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 22 тур
17 января 17:30, Сити Граунд
Логотип домашней команды
Ноттингем Форест
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
Айна
90’
Домингес   Хатчинсон
89’
79’
Субименди   Эзе
Игор Жезус   Ндойе
76’
57’
Дьокереш   Габриэл Жезус
57’
Эдегор   Мерино
57’
Мадуэке   Сака
46’
Мартинелли   Троссард
2тайм
Перерыв
37’
Тимбер
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Игор Жезус
Запасные: Макати, Ганн, Йейтс, Авонийи, Морато, Дуглас Луис, Ндойе, Хатчинсон, Савона
1тайм
Арсенал:
Райя, Тимбер, Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьокереш, Мадуэке
Запасные: Москера, Габриэл Жезус, Аррисабалага, Эзе, Сака, Мерино, Льюис-Скелли, Троссард, Хавертц
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 22 тур
18 января 14:00, Молинью
Логотип домашней команды
Вулверхэмптон
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
Андре
90’
+5’
89’
Ботман
Хван Хи Чхан   Гомеш
85’
Москера
78’
Гомес   Арьяс
71’
67’
Вольтемаде   Висса
67’
Гордон   Эланга
67’
Тонали   Майли
Арокодаре   Ларсен
65’
58’
Тонали
2тайм
Перерыв
Вулверхэмптон
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Уго Буэно, Мане, Андре, Гомес, Тшатшуа, Хван Хи Чхан, Арокодаре
Запасные: Лима, Доэрти, Меллер Вольф, Арьяс, Фер Лопес, Гомеш, Ларсен, Джонстон, Агбаду
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараэс, Гордон, Барнс, Вольтемаде
Запасные: Эланга, Нив, Рэмсдейл, Шахар, Рэмзи, Висса, А. Мерфи, Майли, Уиллок
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 22 тур
18 января 16:30, Вилла Парк
Логотип домашней команды
Астон Вилла
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Эвертон
Матч окончен
84’
Барри   Бету
Богарде   Хеммингс
73’
Матсен   Динь
73’
59’
  Барри
Богарде
56’
47’
Гарнер
2тайм
Перерыв
23’
Макнил
Макгинн   Гессан
18’
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Богарде, Буэндиа, Роджерс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Мингз, Джимо-Алоба, Хеммингс, Бизот, Линделеф, Райт, Динь, Гарсия, Гессан
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Тарковски, Паттерсон, Гарнер, Рель, Грилиш, Армстронг, Макнил, Барри
Запасные: Коулмэн, Азну, Кэмпбелл, Бету, Уэлч, Трэверс, Диблинг, Кинг
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Вы в шоке?8792 голоса
Да!!!Кубок Африки
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoБрентфорд
logoЛиверпуль
logoФулхэм
logoЛидс
logoМанчестер Сити
logoБернли
logoМанчестер Юнайтед
logoСандерленд
logoЧелси
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoНоттингем Форест
logoЭвертон
logoАстон Вилла
logoНьюкасл
logoБрайтон
logoБорнмут
logoВест Хэм
logoВулверхэмптон
logoТоттенхэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барса» согласовала контракт с 18-летним форвардом Каримом и ведет переговоры с египетским «Аль-Ахли»
8 минут назад
Бевеев о том, что в «Уралане» давали машины за победу над «Спартаком»: «В «Балтике» мы играем за идею»
40 минут назад
Лига чемпионов. «Кайрат» примет «Брюгге», «Ман Сити» в гостях у «Буде-Глимт», «Интер» против «Арсенала», «Реал» сыграет с «Монако»
сегодня, 04:20
Трусова хочет вернуться в следующем сезоне, победы Медведева и Мирры, «Ман Сити» купил Гехи, Джон Джон едет в «Зенит», Марокко подаст жалобу в ФИФА, драка Бобровского и другие новости
сегодня, 04:10
«Интер» планирует выкупить Аканджи за 15 млн евро у «Ман Сити» летом
сегодня, 03:39
Сын Бекхэма Бруклин: «Отец отказывался видеть меня и жену, кроме как на вечеринке с сотней гостей и камерами на каждом углу. Он не пригласил Николу – это было как пощечина»
вчера, 22:01
Больше материалов – в журнале от Спортса’’! Вы уже можете его заказать
вчера, 22:00
«Штурм» Худякова сыграет с «Фейеноордом» в футболках с лозунгом против насилия над женщинами вместо логотипа пивного бренда. Реклама алкоголя запрещена в Нидерландах
вчера, 21:56
Быстров о «Зените»: «Будет новый лимит – будут брать россиян у других клубов. Зачем кого-то растить, если можно просто насыпать денег и купить?»
вчера, 21:35
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
вчера, 21:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
28 минут назад
«Буде-Глимт» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 04:55
Геркус считает, что Батраков не повторит судьбу Захаряна: «Леша — игрок другого класса. Если ему помогут с адаптацией, он засверкает в любом топ-чемпионате»
сегодня, 04:45
«Кайрат» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 04:30
Радченко об обмене Дивеева в «Зенит»: «ЦСКА в этой сделке прогадал, если он действительно на 100% здоров. К тому же еще и забивал достаточно много»
сегодня, 03:57
Колосков про опаздывающего на сбор Вендела: «Все эти капризы не красят футболиста. Семак должен принимать более кардинальные меры»
сегодня, 03:23
Булыкин об уходе Баринова в ЦСКА: «Причины были не только в деньгах. На данный момент у армейцев шансов на трофей больше, чем у «Локомотива»
сегодня, 03:10
Хавбек «Брайтона» Митома – третий японец, сыгравший 100 матчей в АПЛ. Рекордсмен – Йосида (154)
сегодня, 02:52
Чемпионат Испании. «Севилья» сыграл вничью с «Эльче»
вчера, 22:03
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Лацио» в гостях, «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
вчера, 21:44