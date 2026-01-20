Чемпионат Англии. «Брайтон» поделил очки с «Борнмутом»

В АПЛ прошли матчи 22-го тура.
В 22-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» (2:0), «Челси» дома победил «Брентфорд» (2:0), «Ливерпуль» на своем поле не справился с «Бернли» (1:1), «Арсенал» в гостях поделил очки с «Ноттингем Форест» (0:0).
В воскресенье «Астон Вилла» проиграла «Эвертону» (0:1).
Чемпионат Англии
22-й тур
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Велтман, Гросс, Хиншелвуд, Митома, Гомес, Груда, Уэлбек
Запасные: Стил, Айяри, Рюттер, Милнер, Боскальи, Костулас, Коппола, Балеба, Минте
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кук, Скотт, Тавернье, Адли, Крупи, Эванилсон
Запасные: Форстер, Диаките, Милосавлевич, Дакоста, Сади, Смит, Рис-Доттин, Кристи, Стивенс
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Доргу, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Байындыр, Йоро, Маунт, Угарте, Флетчер, Матеус Кунья, Маласиа, Хевен, Шешко
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аке, Аллейн, Хусанов, Льюис, Родри Эрнандес, Доку, Бернарду Силва, Фоден, Семеньо, Холанд
Запасные: Мфуни, Шерки, Мукаса, Макайду, Траффорд, Аит-Нури, О`Райли, Рейндерс, Беттинелли
Челси
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Джеймс, Фернандес, Кайседо, Гарначо, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Бадьяшиль, Ачимпонг, Хато, Фофана, Гиу, Йоргенсен, Сантос, Делап, Джордж
Брентфорд:
Келлехер, Хенри, Коллинз, Айер, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Йенсен, Игор Тиаго
Запасные: Донован, Нелсон, Хики, Пиннок, Уаттара, Льюис-Поттер, Фуро, Вальдимарссон, ван ден Берг
Лидс
Дарлоу, Стрейк, Родон, Джастин, Гудмундссон, Ампаду, Груев, Ааронсон, Богл, Окафор, Калверт-Льюин
Запасные: Буонанотте, Нмеча, Ньонто, Борнаув, Байрэм, Танака, Пиру, Лукас Перри, Лонгстафф
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Куэнка, Андерсен, Кастань, Берге, Лукич, Смит-Роу, Сессеньон, Уилсон, Хименес
Запасные: Диоп, Амисса, Кинг, Рид, Кэрни, Лекомт, Траоре, Куси-Асаре, де Маседо
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Собослаи, Гравенберх, Гакпо, Джонс, Виртц, Экитике
Запасные: Гомес, Мак Аллистер, Кьеза, Нгумоа, Робертсон, Эндо, Ньони, Рэмзи, Мамардашвили
Бернли:
Дубравка, Хамфрис, Эстев, Туанзебе, Энтони, Эдвардс, Пирес, Флорентину, Угочукву, Уокер, Броя
Запасные: Межбри, Лоран, Бруун Ларсен, Тшауна, Барнс, Хартман, Экдаль, Фостер, Вайсс
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Мандл, Ле Фе, Хьюм, Бробби
Запасные: Пэттерсон, Майенда, О`Нин, Аденгра, Серкин, Изидор, Гертрюйда, Нил, Ригг
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Лерма, Лакруа, Ричардс, Пино, Джонсон, Митчелл, Хьюз, Уортон, Девенни, Матета
Запасные: Дрейкс-Томас, Уче, Родни, Имрей, Мэттьюз, Бенитес, Канво, Соса, Риад
Тоттенхэм
Викарио, Дэвис, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Галлахер, Тель, Симонс, Одобер, Коло-Муани
Запасные: Удоджи, Спенс, Скарлетт, Дрэгушин, Данзо, Бергвалль, Соланке, Кински, Биссума
Вест Хэм:
Ареоля, Скарлз, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Пабло, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Килмен, Уилсон, Канте, Хермансен, Гидо Родригес, Поттс, Уокер-Питерс, Игор Жулио, Майерс
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Игор Жезус
Запасные: Макати, Ганн, Йейтс, Авонийи, Морато, Дуглас Луис, Ндойе, Хатчинсон, Савона
Арсенал:
Райя, Тимбер, Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьокереш, Мадуэке
Запасные: Москера, Габриэл Жезус, Аррисабалага, Эзе, Сака, Мерино, Льюис-Скелли, Троссард, Хавертц
Вулверхэмптон
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Уго Буэно, Мане, Андре, Гомес, Тшатшуа, Хван Хи Чхан, Арокодаре
Запасные: Лима, Доэрти, Меллер Вольф, Арьяс, Фер Лопес, Гомеш, Ларсен, Джонстон, Агбаду
Ньюкасл:
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараэс, Гордон, Барнс, Вольтемаде
Запасные: Эланга, Нив, Рэмсдейл, Шахар, Рэмзи, Висса, А. Мерфи, Майли, Уиллок
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Богарде, Буэндиа, Роджерс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Мингз, Джимо-Алоба, Хеммингс, Бизот, Линделеф, Райт, Динь, Гарсия, Гессан
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Тарковски, Паттерсон, Гарнер, Рель, Грилиш, Армстронг, Макнил, Барри
Запасные: Коулмэн, Азну, Кэмпбелл, Бету, Уэлч, Трэверс, Диблинг, Кинг
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
